Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên trình làng SUV ngang cỡ Santa Fe: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, phạm vi hoạt động 1.400 km

Hãng xe Trung Quốc Chery vừa giới thiệu mẫu xe Exeed Yaoguang C-DM Global Edition với ba phiên bản, giá bán khởi điểm từ 139.900 nhân dân tệ (khoảng 19.600 USD). Điểm nâng cấp quan trọng nằm ở hệ truyền động, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động toàn diện tới 1.400 km, trong khi thiết kế ngoại thất gần như giữ nguyên. Đúng như tên gọi, phiên bản Global Edition dự kiến sẽ được xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế.

120 Long-Range 2WD: 139.900 nhân dân tệ (19.600 USD)

139.900 nhân dân tệ (19.600 USD) 210 Ultra-Long-Range 2WD: 169.900 nhân dân tệ (23.800 USD)

169.900 nhân dân tệ (23.800 USD) 200 Ultra-Long-Range 4WD: 189.900 nhân dân tệ (26.600 USD)

Yaoguang C-DM Global Edition vẫn duy trì dải đèn LED xuyên thấu phía trước, kết hợp cụm đèn đặt dọc hai bên. Đèn hậu dạng xuyên suốt viền đen, đi kèm ống xả kép hai bên.

Xe có thêm tùy chọn ngoại thất hai tông màu mới. Kích thước tổng thể giữ nguyên ở mức 4.781 x 1.920 x 1.671 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.815 mm. Trọng lượng không tải từ 1.913 – 2.171 kg.

Xe vẫn sử dụng động cơ 1.5TGDI 115 kW (154 mã lực), mô-men xoắn 220 Nm, kết hợp cùng hệ thống hybrid mở rộng với hộp số DHT 3 cấp. Điểm mới là bổ sung thêm tùy chọn động cơ điện phía trước kết hợp DHT.

Cấu hình chi tiết từng phiên bản của mẫu xe như sau:

- 120 Long-Range 2WD: động cơ điện trước 150 kW (201 mã lực)/310 Nm, pin LFP 19,53 kWh do Chery phát triển, phạm vi chạy thuần điện 120 km (CLTC).

động cơ điện trước 150 kW (201 mã lực)/310 Nm, pin LFP 19,53 kWh do Chery phát triển, phạm vi chạy thuần điện 120 km (CLTC). - 210 Ultra-Long-Range 2WD: động cơ điện kép trước 165 kW (221 mã lực)/390 Nm, pin CATL M3P LFP 34,46 kWh, hộp số DHT 3 cấp, phạm vi chạy thuần điện 210 km (CLTC).

động cơ điện kép trước 165 kW (221 mã lực)/390 Nm, pin CATL M3P LFP 34,46 kWh, hộp số DHT 3 cấp, phạm vi chạy thuần điện 210 km (CLTC). - 200 Ultra-Long-Range 4WD: động cơ điện kép trước 165 kW/390 Nm và động cơ điện sau 175 kW (235 mã lực)/310 Nm, pin CATL M3P LFP 34,46 kWh, phạm vi chạy thuần điện 200 km (CLTC).

Khoang cabin giữ nguyên bố cục màn hình kép 24,6 inch, bao gồm bảng đồng hồ LCD toàn phần và màn hình trung tâm, vận hành trên hệ điều hành Chery Lion 5.0 cùng chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Các chi tiết như cụm nút điều khiển dưới màn hình tiếp tục được giữ nguyên. Trang bị tiện nghi gồm 8 loa Sony, sạc không dây 50W, đèn viền nội thất 256 màu và bảng điều khiển trung tâm sau có thể gập lại.

Theo CNC﻿