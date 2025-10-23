"Hành lang 44 tỷ USD" cắt ngang bang Alaska chạm cột mốc mới: "Kho báu lỏng" chiến lược của Mỹ

Siêu dự án Alaska LNG 44 tỷ USD của Mỹ tiến gần cột mốc quan trọng

Dự án Alaska LNG, với tổng vốn đầu tư lên đến 44 tỷ USD, đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng khi nghiên cứu kỹ thuật và chi phí cho đường ống dẫn khí dài 1.287 km sắp hoàn tất trong năm 2025.

Reuters ngày 22/10 trích lời Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết, nghiên cứu giai đoạn kỹ thuật sơ bộ FEED (Front-End Engineering Design) dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025, mở ra cơ hội thu hút đầu tư lớn từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là châu Á.

Hình ảnh về đường ống dẫn khí dài 1.287 km "cắt ngang" bang Alaska của Mỹ. Nguồn: Dự án toàn vẹn môi trường Oil & Gas Watch

Dự án Alaska LNG do liên doanh giữa Tập đoàn Glenfarne (Mỹ) và Tập đoàn Phát triển Đường ống Khí đốt Alaska (AGDC) – một doanh nghiệp nhà nước của bang Alaska – dẫn dắt, dự kiến khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Mục tiêu chính là khai thác nguồn khí tự nhiên (NG) dồi dào từ các mỏ tại North Slope, ước tính sản xuất trung bình 9,9 triệu mét khối khí mỗi ngày.

Phần lớn khí này sẽ được hóa lỏng (LNG) để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, trong khi một phần dành cho nhu cầu nội địa, giúp người dân Alaska có nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cho sưởi ấm và công nghiệp.

Tập đoàn Glenfarne cho biết các công ty năng lượng sẵn sàng cam kết mua nguồn LNG trị giá 115 tỷ USD từ Alaska sau khi Alaska LNG hoàn thành, đồng thời lưu ý rằng có tới 50 công ty đã bày tỏ sự quan tâm chính thức, Oilprice thông tin ngày 21/10.

Một cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên ở Nikiski, Alaska - địa điểm được đề xuất cho “Dự án LNG Alaska” khổng lồ mới. Ảnh: NATHANIEL WILDER/Thời báo New York/Redux

Dự án chục tỷ USD này được xem là một tài sản chiến lược trong việc mở rộng năng lực xuất khẩu năng lượng của Mỹ, đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Từ đó có thể tiếp tục củng cố vị thế "nhà xuất khẩu LNG số 1 hành tinh" mà Mỹ đạt được trong các năm 2023, 2024 và (có thể) 2025.

Alaska LNG cam kết "xanh và an toàn"

Website của Alaska LNG thông tin, Alaska LNG sẽ sử dụng các phương pháp sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và an toàn để cung cấp nguồn khí đốt tự nhiên ổn định, nhằm tối ưu hóa chi phí và giảm tác động môi trường.

Trước hết, khía cạnh "sạch" được thể hiện qua việc áp dụng công nghệ hiện đại trong khai thác và vận chuyển.

Khí tự nhiên từ North Slope vốn đã là nguồn năng lượng sạch hơn so với dầu mỏ hay than đá, với lượng phát thải CO2 thấp hơn 50% khi đốt cháy.

Dự án cam kết sử dụng các biện pháp giảm thiểu rò rỉ khí mê-tan (CH4) – một khí nhà kính mạnh – thông qua hệ thống giám sát tiên tiến và vật liệu ống dẫn chống ăn mòn. Hơn nữa, quá trình hóa lỏng NG thành LNG tại nhà máy ở nam Alaska sẽ tích hợp công nghệ làm lạnh hiệu quả, giảm thiểu sử dụng nước và năng lượng phụ trợ, góp phần bảo vệ hệ sinh thái nhạy cảm của bang.

Tiếp theo, "tiết kiệm năng lượng" là yếu tố nổi bật trong thiết kế toàn bộ hệ thống. Đường ống 1.287 km được xây dựng với đường kính lớn (khoảng 106 cm), cho phép vận chuyển khí với áp suất thấp hơn, giảm thiểu tổn thất năng lượng do ma sát.

Tại nhà máy LNG, quy trình làm lạnh sử dụng chu trình hỗn hợp tiên tiến, tối ưu hóa hiệu suất nhiệt động học, tiết kiệm đến 20% năng lượng so với các phương pháp truyền thống.

Điều này không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn hỗ trợ mục tiêu toàn cầu về chuyển đổi năng lượng, giúp Alaska trở thành nhà cung cấp LNG "xanh" cho các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cuối cùng là vấn đề "an toàn", dự án đặt ưu tiên hàng đầu do địa hình Alaska đầy thách thức: Động đất thường xuyên, đất đóng băng vĩnh cửu và thời tiết cực đoan.

Đường ống được thiết kế với lớp vỏ bảo vệ dày, hệ thống van tự động đóng khẩn cấp và mạng lưới cảm biến theo dõi 24/7 để phát hiện rò rỉ hoặc hư hỏng. AGDC hợp tác với các chuyên gia từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) để áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao nhất, bao gồm đào tạo nhân viên và kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Theo tài liệu từ AGDC, dự án tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường liên bang, bao gồm đánh giá tác động đến động vật hoang dã và cộng đồng bản địa, đảm bảo không làm suy thoái chất lượng không khí hay nước.