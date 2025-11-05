Hành trình Bepharco: Từ di sản 60 năm đến sứ mệnh ươm mầm tài năng Dược sĩ

Bepharco không chỉ nổi bật với sản phẩm chất lượng cao và hợp tác quốc tế, Bepharco còn tiên phong trong sứ mệnh "ươm mầm tài năng", lấy con người làm trung tâm để thúc đẩy phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.

Di sản hơn sáu thập kỷ

Khởi nguồn từ Phòng Bào chế thuốc thuộc Ban Dân y Bến Tre năm 1963, Bepharco đã vượt qua bao thăng trầm để trở thành doanh nghiệp dược phẩm uy tín, sở hữu nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO, hệ thống sản xuất hiện đại và mạng lưới phân phối phủ khắp 34 tỉnh thành. Bepharco hiện đang phân phối hơn 250 sản phẩm, phục vụ 35.000 khách hàng tại bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc trên toàn quốc.

Với sứ mệnh "Mang đến những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và luôn gắn liền trách nhiệm với cộng đồng", Bepharco không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, hoàn thiện quy trình quản trị và nâng cao chất lượng dược phẩm. Đến nay, Bepharco tự hào đã đưa dược phẩm Việt vươn ra quốc tế, khẳng định chất lượng sản phẩm góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tầm nhìn phát triển bền vững

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Bepharco hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm doanh nghiệp dược phẩm phân phối hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng của uy tín, chất lượng và tận tâm. Chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột:

Chất lượng sản phẩm: Đầu tư công nghệ hiện đại, nghiên cứu xu hướng điều trị tiên tiến và hợp tác quốc tế để đưa dược phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng. Với tinh thần tận tâm, Bepharco không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tăng cường dịch vụ hậu mãi và chăm sóc cho khách hàng cả về vật chất, tinh thần và kiến thức chuyên môn trong ngành dược. Ngày 5/4/2025, tại Hà Nội, sản phẩm Cảm Xuyên Hương – biểu tượng của thương hiệu, nhận danh hiệu Thương hiệu Vàng – Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2025 lĩnh vực Dược phẩm, minh chứng cho cam kết đặt tri thức và con người làm trung tâm.

Đổi mới công nghệ – nghiên cứu & hội nhập quốc tế: Bepharco chú trọng phát triển năng lực R&D, mở rộng hợp tác chiến lược với các Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu trên thế giới để chủ động đưa những sản phẩm mới có hiệu quả điều trị tốt, ít các tác dụng không mong muốn và hiệu quả về kinh kế trong điều trị bệnh. Mỗi bước đi đều thể hiện tầm nhìn hội nhập quốc tế, tiếp cận tri thức tiên tiến và tạo ra giá trị bền vững cho ngành Dược Việt Nam. Bên cạnh đó, Bepharco chú trọng việc tham gia các thương vụ M&A với các nhà máy sản xuất, từ đó tạo nền tảng sản phẩm có chất lượng tốt phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường quốc tế: Với nền tảng vững chắc gồm ba nhà máy sản xuất từ đông dược, hóa dược đến thực phẩm chức năng, Bepharco hiện chủ động trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ bào chế, các quy cách đóng gói, bao bì sản phẩm.. Nhờ đó, Bepharco tự tin đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe không chỉ của khách hàng trong nước mà còn của thị trường quốc tế.

Đến nay Bepharco đã ký kết hợp đồng cung ứng hàng hóa cho hơn 34 đối tác tại 19 quốc gia. Đây là những bước đi đầu tiên trên hành trình đưa dược phẩm Việt Nam vươn ra thế giới, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ bào chế, sản xuất và cung ứng các sản phẩm thuốc chất lượng cao của người Việt Nam.

Ông Hoàng Xuân An – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhận giải Thương hiệu Số 1 Việt Nam trong lĩnh vực Dược phẩm 2025.

Sứ mệnh ươm mầm tài năng dược sĩ

Nhận thức con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững, Bepharco đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các trường đại học, cao đẳng y dược để đào tạo các chứng chỉ thực hành, tiếp nhận sinh viên thực tập và trao tặng học bổng. Đây không chỉ là hoạt động mang tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn là sự tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo Bepharco trong việc ươm mầm thế hệ dược sĩ trẻ. Trang bị cho các tài năng tương lai kiến thức chuyên môn vững vàng, sẵn sàng đóng góp vào việc xây dựng nền dược học Việt Nam, tiếp cận và tiếp thu được những thành tựu, dược hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Kết luận

Hành trình Bepharco không chỉ là câu chuyện kiên định với chất lượng mà còn minh chứng tầm nhìn chiến lược: phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội. Với nền tảng công nghệ quản trị hiện đại, có sự hợp tác quốc tế sâu rộng và chiến lược nhân lực bền vững, Bepharco khẳng định vị thế tiên phong trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bepharco - Thuốc tốt, sức khỏe tốt

Website: https://bepharco.com/

Hotline: 1800 1745

Zalo OA: Dược Bến Tre Bepharco