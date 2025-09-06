Hành trình phát triển của Galaxy AI tại Đông Nam Á & Châu Đại Dương

Kể từ khi chính thức ra mắt cùng dòng Galaxy S24 vào tháng 1/2024, Galaxy AI đã nhanh chóng mở rộng dấu ấn, từ một tính năng độc quyền trên dòng flagship trở thành trí tuệ thông minh phổ biến, được tích hợp trên nhiều thiết bị Galaxy đa dạng.

Chiến lược này, được gói gọn trong triết lý "AI cho mọi người", thể hiện rõ nỗ lực của Samsung trong việc dân chủ hóa các khả năng của AI tiên tiến, đồng thời tái định hình cách người dùng tương tác với thiết bị: trực quan hơn, chủ động hơn và thấu hiểu ngữ cảnh hơn.