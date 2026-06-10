"Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" đồng hành cùng những sinh viên giàu nghị lực

Những câu chuyện vượt khó phía sau giảng đường

Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong chương trình là Trần Mẫn Nam, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Tiền Giang. Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, Nam hiện sống cùng mẹ và bà ngoại. Gánh nặng kinh tế càng trở nên lớn hơn khi bà ngoại mắc bệnh thận, suy giãn tĩnh mạch và suy giảm thị lực nghiêm trọng. Trong khi đó, mẹ em cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như thoái hóa khớp và hở van tim, khiến khả năng lao động bị hạn chế.

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, Trần Mẫn Nam luôn nỗ lực học tập với mong muốn sớm trở thành chỗ dựa cho mẹ và bà ngoại.

Bên cạnh việc học, Nam chủ động tìm kiếm công việc làm thêm để có thêm thu nhập. Với em, đó không chỉ là cách trang trải cho việc học mà còn là cách san sẻ phần nào những lo toan cùng mẹ. Mỗi ngày trôi qua, điều Nam mong muốn không chỉ là hoàn thành chương trình đại học mà còn là sớm đủ khả năng để chăm lo cho mẹ và bà ngoại.

Ngoài giờ học, Trần Mẫn Nam tranh thủ làm thêm để san sẻ gánh nặng cùng mẹ và bà ngoại.

Ở tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn còn được gia đình chở che, Nam đã mang trong mình những trăn trở rất riêng. Nhưng thay vì xem hoàn cảnh là rào cản, em chọn biến những khó khăn ấy thành động lực để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Bởi với Nam, thành công trong tương lai không chỉ là ước mơ của riêng mình, mà còn là món quà em mong có thể dành tặng cho mẹ và bà ngoại sau những năm tháng vất vả.

Điều khiến câu chuyện của Nam gây xúc động không chỉ nằm ở hoàn cảnh khó khăn mà còn ở sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm. Thay vì xem nghịch cảnh là rào cản, Nam lựa chọn đối diện và từng bước tìm cách vượt qua bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Động lực từ những hy sinh thầm lặng của gia đình

Nếu Trần Mẫn Nam mang theo quyết tâm trở thành điểm tựa cho mẹ và bà ngoại, thì Nguyễn Duy Phong lại bước tiếp trên hành trình học tập bằng tình yêu thương và những hy sinh lặng thầm của gia đình. Là sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Trường Đại học Tiền Giang, Phong luôn xem việc học không chỉ là cơ hội để phát triển bản thân mà còn là cách để đáp lại những nhọc nhằn mà cha mẹ đã dành cho các con suốt nhiều năm qua.

Nguyễn Duy Phong hướng dẫn các em học bài tại nhà sau mỗi buổi học trên giảng đường.

Phong lớn lên trong gia đình có bốn anh em đều đang trong độ tuổi đi học. Để nuôi các con đến trường, cha em gắn bó với công việc thợ hồ, còn mẹ ngày ngày rong ruổi bán vé số. Cuộc sống không dư dả, nhưng chưa bao giờ cha mẹ để các con phải từ bỏ việc học vì hoàn cảnh.

Trong ký ức của Phong là hình ảnh người cha trở về nhà khi bộ quần áo vẫn còn lấm bụi công trình sau một ngày dài lao động. Đó cũng là dáng mẹ tất bật từ sáng đến tối với xấp vé số trên tay, lặng lẽ đi qua những con đường quen thuộc để đổi lấy từng khoản thu nhập nhỏ cho gia đình. Những đồng tiền được chắt chiu từ mồ hôi và sự vất vả ấy đã nuôi lớn ước mơ học tập của bốn anh em suốt nhiều năm qua.

Sau mỗi giờ lên lớp, Phong còn dành thời gian phụ giúp cha mẹ và hỗ trợ các em trong học tập. Với em, nỗ lực hôm nay không chỉ để xây dựng tương lai cho bản thân mà còn là cách đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng và những tháng ngày cha mẹ âm thầm hy sinh để các con được tiếp tục theo đuổi con đường tri thức.

Khi câu chuyện vượt khó được lan tỏa

Không chỉ ghi lại những câu chuyện vượt khó, chương trình còn tạo ra những trải nghiệm mang tính kết nối giữa các nhân vật và người thân. Trong tập đầu tiên, hai sinh viên cùng gia đình tham gia thử thách sáng tạo "Đèn thắp sáng hành trình" từ các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong.

Thử thách "Đèn thắp sáng hành trình" góp phần tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa sinh viên và gia đình.

Từ những ống và phụ kiện nhựa quen thuộc, các sinh viên cùng người thân đã tạo nên những chiếc đèn mang dấu ấn riêng của mình. Thông qua thử thách này, chương trình mong muốn khuyến khích tinh thần sáng tạo, khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc gắn kết ý nghĩa giữa các thành viên trong gia đình.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" được xây dựng với mong muốn lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực sống, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của sinh viên Việt Nam.

"Cũng như những mầm cây cần được chăm sóc để phát triển, các bạn trẻ cũng cần có cơ hội để phát huy năng lực và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Chúng tôi tin rằng phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn là những giá trị tích cực cần được tiếp sức và lan tỏa", ông Lê Văn Thu chia sẻ.

"Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" là chương trình lan tỏa niềm tin vào sức mạnh của tri thức và ý chí vươn lên. Mỗi tập phát sóng là một lát cắt chân thực về những sinh viên đang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ, qua đó truyền đi thông điệp tích cực về tinh thần hiếu học và những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) là đơn vị thành viên của hệ sinh thái Nhựa Tiền Phong, cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm PVC-U, HDPE, PP-R phục vụ hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và dân dụng trên toàn quốc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh trong lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Định hướng phát triển bền vững được xem là nền tảng xuyên suốt của doanh nghiệp, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội song hành cùng hiệu quả kinh tế.