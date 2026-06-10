Vietnam Land chính thức phân phối F1 Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation

Ngày 02/06/2026, sự kiện Kick-Off Monrei Saigon chủ đề "Ngày hội nước" diễn ra tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP.HCM, đánh dấu bước ra mắt chính thức của dự án trên thị trường. Tại sự kiện, Vietnam Land trở thành đại lý phân phối F1 Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation, khẳng định vai trò đồng hành cùng dự án mang dấu ấn khác biệt trong phân khúc bất động sản cao cấp.

Được định vị là "Thành phố Nước – Thủy liệu" đầu tiên tại Việt Nam, dự án Monrei Saigon mang dấu ấn Mitsubishi Corporation – tập đoàn Nhật Bản với hơn 70 năm kinh nghiệm phát triển đô thị toàn cầu. Với mô hình "Urban Hydrotherapy City", dự án hướng đến chuẩn sống hiện đại, nơi yếu tố nước được kết hợp trong cảnh quan, tiện ích và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Vietnam Land đồng hành chiến lược cùng Monrei Saigon tại sự kiện Kick-Off

Kick-Off Monrei Saigon: Dấu ấn "Ngày hội nước" trên thị trường bất động sản cao cấp

Điểm nhấn nổi bật tại sự kiện Kick-Off là nghi thức trao tặng kỷ lục "Thành phố Nước – Thủy liệu" đầu tiên tại Việt Nam. Đây là dấu ấn quan trọng, ghi nhận định hướng phát triển khác biệt của dự án, nơi nước không chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan mà còn được nâng tầm thành chất liệu kiến tạo phong cách sống.

Trong nhịp đô thị hiện đại, khi khách hàng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, tinh thần và chất lượng sống dài hạn, mô hình Thành phố Nước của Monrei Saigon được xem là hướng tiếp cận giàu tính thời điểm. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu về nơi ở, mà còn hướng đến việc xây dựng một môi trường sống có khả năng cân bằng, phục hồi và nuôi dưỡng năng lượng cho cư dân.

Monrei Saigon xác lập kỷ lục "Thành phố Nước – Thủy liệu" đầu tiên tại Việt Nam

Tinh thần Wellness được thể hiện xuyên suốt qua định vị của dự án. Đó là lối sống đề cao sự hài hòa giữa thân – tâm – trí, giữa nhịp sống năng động và nhu cầu nghỉ ngơi, giữa tiện nghi đô thị và cảm giác thư giãn trong chính không gian riêng tư. Với cách tiếp cận này, Monrei Saigon không đơn thuần giới thiệu một sản phẩm nhà ở, mà còn kể câu chuyện về một phong cách sống có chiều sâu.

Không khí tại "Ngày hội nước" cũng được xây dựng theo tinh thần trải nghiệm. Các màn trình diễn mang sắc màu văn hóa Nhật Bản, những thước phim truyền cảm hứng, hội thi Monrei Spotlight cùng phần công bố giá bán và chính sách bán hàng chính thức đã góp phần tạo nên bức tranh ra mắt giàu cảm xúc. Mỗi hoạt động đều hướng đến việc giúp khách mời cảm nhận rõ hơn tinh thần chỉn chu, tinh tế và khác biệt mà dự án theo đuổi.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp ngày càng đòi hỏi những sản phẩm có bản sắc rõ ràng, Monrei Saigon tạo chú ý nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển đô thị Nhật Bản, mô hình sống gắn với thủy liệu và xu hướng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được khách hàng quan tâm. Đây cũng là nền tảng giúp dự án có thêm lợi thế trong việc tiếp cận nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống cao cấp, bền vững và giàu trải nghiệm.

Phối cảnh dự án Monrei Saigon

Vietnam Land đồng hành đưa giá trị dự án đến gần hơn với khách hàng

Việc chính thức phân phối F1 Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation đánh dấu bước tiến quan trọng của Vietnam Land trong hành trình đồng hành cùng các dự án bất động sản cao cấp. Với kinh nghiệm thực chiến, năng lực tư vấn chuyên sâu và khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng, Vietnam Land giữ vai trò cầu nối giúp khách hàng tiếp cận dự án một cách chính thống, minh bạch và hiệu quả.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Vietnam Land chú trọng xây dựng giải pháp tư vấn phù hợp với từng nhu cầu. Khách mua ở thực được hỗ trợ phân tích không gian sống, tiện ích và giá trị sử dụng lâu dài; trong khi nhà đầu tư có thêm góc nhìn về chính sách bán hàng, tiềm năng khai thác, thanh khoản và dư địa tăng trưởng.

Sự đồng hành cùng Monrei Saigon by Mitsubishi Corporation tiếp tục khẳng định vị thế của Vietnam Land trong vai trò đại lý phân phối F1 chuyên nghiệp. Đây cũng là bước đi góp phần lan tỏa giá trị của một dự án mang dấu ấn Nhật Bản, định vị "Thành phố Nước" khác biệt và hướng đến chuẩn sống Wellness đang được khách hàng hiện đại quan tâm.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi giới Vietnam Land

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