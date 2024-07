Hannah Olala cùng chồng và con trai tới thăm trụ sở UNICEF tại Thụy Sĩ: Một hành động nhỏ, có thể thấy phương pháp giáo dục con tuyệt vời!

Vào ngày 11/7/2024, nữ doanh nhân Hannah Nguyễn – hay còn được biết đến với tên Hannah Olala – cùng chồng và con trai đã có chuyến thăm và làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đây là nơi đặt trụ sở chính của nhiều cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc như Tổ Chức Y Tế giới (WHO), Cao Ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn (UNHCR), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM)... Hơn 40 tổ chức quốc tế, 180 phái đoàn thường trực, và hơn 400 tổ chức phi chính phủ khác cũng có trụ sở tại Geneva.



Tại đây, gia đình Hannah Olala và ông Jorge Olague, Phó Giám đốc Văn phòng Quan hệ hợp tác với khối tư nhân của UNICEF đã cùng trao đổi, chia sẻ về sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của UNICEF với mục tiêu kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em. Đây là sự kiện gặp gỡ nhằm chào đón Hannah Olala trở thành thành viên Hội đồng Nhà tài trợ Toàn cầu của UNICEF - cộng đồng các nhà thiện nguyện cá nhân chuyên nghiệp có cam kết kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em thông qua sức mạnh tổng hợp của các cá nhân về tầm ảnh hưởng, đầu tư nguồn lực và chuyên môn.

Gia đình Hannah Olala trong chuyến thăm và làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 11/7/2024.

Ông Jorge Olague đã chuyển thư mời chính thức từ Giám đốc Điều hành UNICEF tới Hannah Olala về việc tham gia vào Hội đồng Nhà tài trợ toàn cầu và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của UNICEF đối với nữ doanh nhân về những đóng góp của cô trong việc hỗ trợ các hoạt động bảo vệ và trao quyền cho trẻ em gái. Những nỗ lực của Hannah Olala đang góp phần thay đổi tích cực quan niệm xã hội, giúp trẻ em gái và phụ nữ tự tin phát huy tiềm năng của mình, phụ nữ hoàn toàn có thể có một sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em gái và phụ nữ.

Là một doanh nhân thành đạt và người của công chúng, Hannah đã quyên góp và hỗ trợ chương trình bảo vệ và trao quyền cho trẻ em của UNICEF tại Việt Nam, tập trung vào trẻ em gái, thông qua việc giáo dục, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp từ đó xây dựng và khuyến khích trẻ em gái tự tin quyết định cuộc sống và phát huy tiềm năng của mình.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Hannah Olala đã ký cam kết ủng hộ 1 triệu USD cho UNICEF nhằm giúp giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, phát triển bản thân để trẻ em gái tự tin trong cuộc sống.

Chia sẻ về buổi gặp gỡ tại trụ sở và nhận thư cảm ơn của Giám đốc Điều hành UNICEF, Hannah Olala không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào. Sinh trưởng trong gia đình làm nông đông con nhưng luôn được cha mẹ truyền cảm hứng học tập, Hannah Olala hiểu được sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi cuộc sống của các bé gái. Cô tin giáo dục là con đường tốt nhất, nhanh nhất giúp các em nhỏ, đặc biệt là các bé gái có cuộc sống mới tốt hơn, làm chủ cuộc đời, thực hiện những điều tốt đẹp.

Cô cho biết, từ nhỏ đã có ước mơ sẽ xây được một ngôi trường cho các trẻ em kém may mắn. Đến thời điểm hiện tại, do chưa có thời gian và các nguồn lực trong việc xây dựng, đầu tư, vận hành một ngôi trường hiệu quả nên cô vẫn chưa thực hiện được điều này. "Tuy nhiên, đây luôn là ước mơ, động lực để tôi cố gắng trong cuộc sống. Tôi hạnh phúc và may mắn khi đồng hành cùng UNICEF, để cùng hiện thực hóa mong ước của mình. Tôi tin tưởng UNICEF sẽ sử dụng khoản tài trợ một cách hiệu quả, nhằm giáo dục nâng cao sự tự tin và trao quyền cho trẻ em gái, bảo vệ các em khỏi bạo lực và xâm hại. Tôi sẽ đồng hành cùng UNICEF trong các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thay đổi hành vi trong lĩnh vực này", Hannah Olala chia sẻ sau sự kiện.

Đại diện UNICEF bày tỏ niềm vui khi nhận được những đóng góp tích cực của cô tới cộng đồng người yếm thế

Hannah Olala cho biết quyết định đóng góp 1 triệu USD cho UNICEF xuất phát từ trái tim và lòng nhiệt huyết của cô đối với sự nghiệp thiện nguyện, xuất phát từ những ấp ủ từ nhỏ mà cô mong muốn làm khi lớn lên. Tiết lộ về chuyến thăm trụ sở UNICEF cùng chồng và con trai, cô bày tỏ trên trang cá nhân: "Tôi muốn con có cơ hội trải nghiệm và hiểu rõ hơn về những khó khăn mà trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt. Khi chứng kiến những nỗ lực và công việc tuyệt vời mà UNICEF đang làm cho trẻ em, tôi hy vọng con trai sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Việc này không chỉ để truyền cảm hứng mà còn để định hình tư duy và trái tim nhân ái của con từ nhỏ. Tôi muốn con hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhận mà còn ở việc cho đi, chia sẻ và đồng cảm với những ai kém may mắn hơn". Điều này có thể thấy, tư duy giáo dục con tuyệt vời của nữ doanh nhân này dành cho cậu con trai tên Minh.

Với việc ủng hộ 1 triệu USD, Hannah Olala trở thành thành viên của Hội đồng Nhà tài trợ toàn cầu của UNICEF. Ở Việt Nam, Hannah Olala là một trong những người tiên phong tham gia vào Hội đồng này.

Thành lập năm 2017, Hội đồng Nhà tài trợ toàn cầu của UNICEF (UNICEF International Council) là một cộng đồng đặc biệt gồm các cá nhân và đối tác thiện nguyện chuyên nghiệp. Đa phần trong số họ đến từ các gia đình kinh doanh và những người có sức ảnh hưởng hàng đầu trên thế giới, mang theo mong muốn đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em thông qua sức mạnh tổng hợp của các cá nhân về tầm ảnh hưởng, đầu tư nguồn lực và chuyên môn. Hội đồng này bao gồm 147 thành viên đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, Hannah Olala là một trong những người tiên phong tham gia vào Hội đồng này.

(Nguồn ảnh: FBNV)