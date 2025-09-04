Hanwha Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “Đồng Hành Sống Thỏa Chất”

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam, khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Bảo vệ dài hạn, đầu tư hiệu quả

Trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng đối với bảo hiểm nhân thọ ngày càng đa dạng, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục giới thiệu một sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mới mang tên "Đồng hành sống thỏa chất", kết hợp hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ dài hạn và đầu tư hiệu quả cho khách hàng.

"Tự tin thực hiện những kế hoạch cá nhân, giữ vững chất riêng và xây dựng tương lai thịnh vượng" là tinh thần chủ đạo mà sản phẩm "Đồng hành sống thỏa chất" mang đến. Trên tinh thần đó, sản phẩm được thiết kế giúp khách hàng vừa an tâm tận hưởng cuộc sống, vừa chủ động kiến tạo tương lai, gồm các quyền lợi bảo hiểm nổi bật như quyền lợi Đồng hành bảo vệ, quyền lợi Đồng hành sẻ chia, bên cạnh các khoản thưởng tích lũy bền vững và cơ hội đầu tư hiệu quả, gia tăng tài sản.

Theo đó, quyền lợi bảo vệ của sản phẩm sẽ được tự động tăng dần theo thời gian lên đến 150% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng sở hữu một giải pháp tài chính mạnh mẽ, nâng mức bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Trong cùng một hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm còn mang đến sự an tâm trọn vẹn khi bảo vệ thêm cho người thân trong gia đình trước rủi ro tử vong do tai nạn mà không yêu cầu thẩm định.

Không chỉ phục vụ khách hàng, Hanwha Life Việt Nam còn xem việc chăm sóc gia đình khách hàng như chính gia đình mình. Điều này được thể hiện rõ nét qua quyền lợi Đồng hành sẻ chia được tích hợp vào sản phẩm. Cụ thể, ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, công ty sẽ ứng trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 50 triệu đồng), giúp người thân khách hàng trang trải chi phí hậu sự ban đầu trước khi hoàn tất các thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong chính thức, qua đó, công ty khẳng định luôn bên cạnh khách hàng và gia đình trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đáng chú ý, sản phẩm "Đồng hành sống thỏa chất" còn mang đến cơ hội đầu tư hiệu quả - một điểm nổi bật không thể bỏ qua. Với sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam, khách hàng sẽ sở hữu kế hoạch đầu tư chủ động thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị. Các quỹ được thiết kế chuyên biệt phù hợp với đa dạng khẩu vị đầu tư của khách hàng, được quản lý bởi 2 công ty quản lý quỹ uy tín là VinaCapital và KIM Việt Nam. Nhờ vậy, khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư ngay cả khi chưa có số vốn lớn. Trong tương lai, khi nhu cầu đầu tư tăng lên hoặc thay đổi, khách hàng có thể đầu tư thêm, điều chỉnh tỷ lệ đầu tư hoặc chuyển đổi quỹ theo mong muốn.

Trong suốt thời gian tham gia hợp đồng, khách hàng còn nhận được các khoản thưởng duy trì hợp đồng, thưởng đặc biệt hấp dẫn, giúp gia tăng tài sản trong dài hạn, thêm an tâm tận hưởng cuộc sống theo "chất" riêng của mình.

Đồng hành và nâng tầm bảo vệ khách hàng

Từ tháng 6 đến nay, Hanwha Life Việt Nam đã liên tục ra mắt thêm nhiều sản phẩm khác gồm: Bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn", mang đến danh mục sản phẩm đa dạng với mức phí hợp lý, giúp khách hàng được bảo vệ toàn diện trước rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.

Với Hanwha Life Việt Nam, bảo vệ là trách nhiệm và đồng hành là sứ mệnh

Các sản phẩm mới của Hanwha Life đều được thiết kế "đo ni đóng giày" với nhu cầu thực sự của người Việt, thể hiện qua nhiều điểm chạm tinh tế. Chẳng hạn, bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất", bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước" hay "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn" đều được tích hợp quyền lợi mở rộng phạm vi bảo vệ cho người thân trong gia đình, từ đó, không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn mà còn đáp ứng trọn vẹn mong cầu sâu sắc của người Việt – luôn yêu thương và bảo vệ gia đình.

Khía cạnh chăm sóc tinh thần cũng được Hanwha Life Việt Nam đặc biệt chú trọng. Tương tự quyền lợi Đồng hành sẻ chia của sản phẩm "Đồng hành sống thỏa chất", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" cũng mang đến quyền lợi hỗ trợ khách hàng 2% số tiền bảo hiểm (tối đa 10 triệu đồng) ngay từ khi vừa nhận chẩn đoán bệnh hiểm nghèo như một điểm tựa tinh thần bước đầu, giúp khách hàng an tâm trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Đại diện công ty chia sẻ: "Là một tập đoàn phát triển tại nhiều quốc gia, Hanwha Life tự hào khi có sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa bản địa mỗi thị trường. Tại Việt Nam, qua 17 năm phục vụ khách hàng, việc nắm bắt giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa đề cao gia đình của người Việt giúp chúng tôi thiết kế những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Trên hành trình phát triển bền vững, Hanwha Life mong muốn không chỉ bảo vệ khách hàng mà còn đồng hành nâng tầm bảo vệ cho cả gia đình, để khách hàng yên tâm xây dựng cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc."

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến thêm nhiều giải pháp bảo hiểm vượt trội và chuyên biệt nhằm phục vụ toàn diện các nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính của người dân theo từng phân khúc mục tiêu.