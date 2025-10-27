Hanwha Life Việt Nam triển khai hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động

Bảo hiểm dễ dàng, an tâm tức thì

Thấu hiểu tầm quan trọng của chuyển đổi số, những năm qua Hanwha Life Việt Nam đã triển khai hàng loạt các giải pháp số đặt trải nghiệm khách hàng làm ưu tiên. Mới đây, công ty đã thành công triển khai tự động hóa toàn bộ quy trình phát hành hợp đồng, từ khâu tạo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, ký kết, thẩm định và phát hành hợp đồng, qua đó, công ty từng bước tái định hình hành trình trải nghiệm của khách hàng theo hướng liền mạch, chủ động và tiện lợi hơn.

Với việc ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như định danh điện tử (eKYC), chữ ký điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI),… vào một luồng quy trình xử lý và phát hành hợp đồng tự động "không giấy" 24/7, chỉ trong 30 phút khách hàng sẽ có ngay bộ hợp đồng bảo hiểm để được bảo vệ tài chính một cách nhanh chóng và kịp thời.

Cùng với đó, các giải pháp xác minh và bảo mật tiên tiến giúp đảm bảo mọi giao dịch được thực hiện chính xác, an toàn và minh bạch. Một số công nghệ "lõi" nổi bật được Hanwha Life Việt Nam áp dụng như AI tạo sinh (GenAI) có khả năng "đọc hiểu" toàn bộ nội dung buổi tư vấn và tự động trích xuất các thông tin quan trọng, tối ưu hóa quy trình xử lý hồ sơ; công nghệ sinh trắc học giọng nói (Voice Biometrics) được xem như "chìa khóa bảo mật" nhận diện đặc trưng giọng nói của từng khách hàng để xác minh danh tính và tăng cường mức độ bảo mật thông tin.

Quy trình tham gia bảo hiểm được đơn giản hóa chỉ với vài thao tác trên điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop. Hệ thống tự động hướng dẫn khách hàng thao tác, đảm bảo khách hàng có thể ký hợp đồng từ xa mà không cần xử lý giấy tờ thủ công. Sau khi hợp đồng được phát hành, khách hàng có thể dễ dàng quản lý hợp đồng như tra cứu, cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin trực tuyến, tạo nên một trải nghiệm liền mạch và chủ động trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Việc triển khai phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động không chỉ cải thiện hành trình trải nghiệm cho khách hàng mà còn giúp công ty tối ưu hóa nguồn lực trong các khâu kiểm tra chứng từ, thông tin khách hàng, thẩm định hồ sơ,... đồng thời, giúp đội ngũ tư vấn tài chính tiết kiệm thời gian nhập liệu, xử lý giấy tờ thủ công,… Từ đó, khối nghiệp vụ và đội ngũ kinh doanh có thể tập trung nhiều hơn vào chăm sóc và mang đến trải nghiệm hài lòng nhất đến khách hàng.

"Thay áo mới" hợp đồng bảo hiểm

Sau việc ứng dụng công nghệ vào quy trình phát hành hợp đồng, dựa trên mong muốn của khách hàng và nhu cầu thị trường về hợp đồng bảo hiểm dễ hiểu, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm rút gọn với các thông tin quan trọng để khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin.

Trước hết, hợp đồng sẽ được tinh gọn số trang, cô đọng các điều khoản quan trọng, quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản, bố cục được sắp xếp khoa học, đồng thời tích hợp mã QR giúp khách hàng tra cứu nhanh thông tin mọi lúc, mọi nơi chỉ trong vài phút và an tâm đồng hành cùng Hanwha Life Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp đồng mới sở hữu thiết kế giao diện hiện đại và thân thiện với môi trường, mang đến trải nghiệm mới, tạo cảm giác tinh tế và ấn tượng cho khách hàng.

"Không chỉ là tài liệu pháp lý, hợp đồng bảo hiểm giờ đây sẽ được chăm chút hơn để trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện phiên bản này và ra mắt sản phẩm hoàn chỉnh nhất trong thời gian tới", đại diện công ty cho biết.

Hệ sinh thái số gia tăng giá trị cho khách hàng

Với hệ sinh thái công nghệ dần toàn diện, khách hàng của Hanwha Life Việt Nam có thể trải nghiệm các dịch vụ trực tuyến khác như thanh toán phí bảo hiểm hay gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến.

Ứng dụng Hanwha Life+ giúp khách hàng trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch hơn

Hòa vào xu thế thanh toán không tiền mặt, Hanwha Life Việt Nam đã liên kết với các đơn vị trung gian để cung cấp, tích hợp đa dạng giải pháp thanh toán trực tuyến cho khách hàng qua cổng thanh toán trực tuyến (ứng dụng Hanwha Life+, E-Submission, Customer Portal), ví điện tử (MoMo, Payoo, Viettel Money, VNPAY), thanh toán qua mã QR của tài khoản,…, giúp các giao dịch giữa khách hàng và Hanwha Life Việt Nam trở nên nhanh chóng, dễ dàng và nhiều lựa chọn hơn.

Công ty cũng tối ưu quy trình khách hàng nộp yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm trên ứng dụng Hanwha Life+ khi mở rộng cho toàn bộ danh mục sản phẩm hiện hữu. Nhờ đẩy mạnh số hóa, tính đến nay, có đến 94% yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được khách hàng nộp trực tuyến, thời gian trung bình công ty giải quyết yêu cầu chưa đến 2 ngày làm việc, giúp trải nghiệm của khách hàng được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Với chúng tôi, hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính cho khách hàng không thể chỉ dừng lại ở ấn tượng ban đầu, mà đòi hỏi đầu tư bài bản vào cả công nghệ lẫn nhân sự và đặc biệt là tư duy đồng hành với khách hàng của mình. Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp số hóa nhanh chóng và phù hợp từng nhu cầu, đồng thời đảm bảo tuân thủ an toàn và bảo mật thông tin để không ngừng nâng cao trải nghiệm và niềm tin của khách hàng."

Thông tin chi tiết về Hanwha Life Việt Nam: https://hanwhalife.com.vn/vi