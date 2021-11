Happy Digital Bank - Trải nghiệm đa dạng với ngân hàng số mang dấu ấn HDBank

Thay bằng việc phải tham gia giao dịch trực tiếp theo phương thức truyền thống, khách hàng ngày nay chỉ cần cài đặt App là đã có thể thoải mái thực hiện các thao tác trên máy tính/điện thoại thông minh. Báo cáo chuyên đề của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2021 cho thấy, giao dịch qua kênh Internet đạt 435,25 triệu giao dịch với giá trị 22,78 triệu tỷ đồng; tăng tương ứng 54,1% về số lượng và 30,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong thời gian này, giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt tới 1.193,9 triệu giao dịch với giá trị hơn 13,5 triệu tỷ đồng; tăng tương ứng 74,98% về số lượng và 93,69% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.



Báo cáo đánh giá hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính hoạt động ổn định, an toàn; số lượng và giá trị giao dịch đạt mức tăng trưởng cao. Trong đó giao dịch liên ngân hàng ghi nhận 97,36 triệu giao dịch, giá trị đạt 95,4 triệu tỷ đồng; tăng 3,32% về số lượng, 41,37% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong báo cáo trên, Chính phủ nhìn nhận, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công tại Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, được cải thiện đáng kể cả về quy mô, chất lượng thanh toán.

Khi mọi giao dịch tài chính qua ngân hàng như chuyển tiền, thanh toán, tiết kiệm, đầu tư... được tích hợp mang đến sự tiện lợi, các App công nghệ đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Minh họa cho lợi ích từ số hóa có thể nhận thấy khá rõ ràng trong quá trình Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) gia tăng lợi ích cho khách hàng khi sử dụng App công nghệ trong thời gian qua.

Để hành trình giao dịch tài chính - ngân hàng của khách hàng trở nên linh hoạt, thuận tiện hơn, HDBank đã triển khai xây dựng ngân hàng số Happy Digital Bank trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn bảo mật cao và tích hợp tính năng đa dạng. Người sử dụng có thể đăng nhập ứng dụng bằng sinh trắc học vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Với việc sử dụng tính năng bảo mật 2FA (xác thực 2 yếu tố) nâng cao, App sẽ giúp khách hàng an tâm trong mọi giao dịch. Tính linh hoạt của App HDBank còn được thể hiện ở chỗ khách hàng có thể giới thiệu bạn bè, người thân cùng sử dụng trực tiếp các sản phẩm dịch vụ của HDBank ngay trên ứng dụng mà không cần thiết phải cài đặt riêng. Khi sử dụng App HDBank, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều sản phẩm với các công nghệ nổi bật như: Mở tài khoản thanh toán trực tuyến eKYC ngay lập tức bằng công nghệ sinh trắc học toàn diện (Biometrics) với các tính năng như nhận diện khuôn mặt, hình ảnh, ký tự quang học - OCR và nhận biết các dấu hiệu giả mạo giấy tờ tuỳ thân; mở tài khoản tiết kiệm online được cộng thêm 0,1% lãi suất so với giao dịch tại quầy; mở khoản vay và giải ngân trực tiếp trên App; chức năng thanh toán bằng mã QR VNPay; chuyển tiền nhanh 24/7 thậm chí mua vàng trực tuyến; Khách hàng cũng được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi với trợ lý ảo (chatbot) cùng nhiều tiện ích và ưu đãi từ hệ sinh thái của ngân hàng khi thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, phòng khách sạn,...

Với việc áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và vận hành, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng đã có những cải thiện vượt bậc. Điển hình như việc áp dụng triển khai xác thực khách hàng trực tuyến (eKYC) từ ngày 01/8/2020 đã góp phần làm tăng đáng kể số lượng khách hàng đăng ký mở mới tài khoản thanh toán trực tuyến; hơn 40% tổng số khách hàng có giao dịch thường xuyên trên App, tỷ lệ giao dịch tăng trưởng 25% so với trung bình các tháng trước khi triển khai eKYC… Theo đó, HDBank sẽ tiếp tục cải tiến quy trình để nâng cao trải nghiệm khách hàng với tính năng yêu cầu nâng cao hạn mức giao dịch bằng Video Call hoàn toàn trực tuyến trong thời gian sắp tới.

Với định hướng Happy Digital Banking, HDBank đã đang mang đến những phương thức giao dịch hiện đại, giúp hơn 10 triệu khách hàng trong và ngoài nước của HDBank đã thêm nhiều trải nghiệm tài chính số hiện đại, thông minh và thân thiện, góp phần tối ưu hóa thời gian và chi phí. Tại Việt Nam, HDBank được đánh giá là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện số hóa hành trình giao dịch tài chính của khách hàng cũng như các quy trình nội bộ. "Có thể nói, số hóa đang giúp ngành ngân hàng mang đến lợi ích nhiều hơn cho nền kinh tế. Với việc khách hàng sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ Ngân hàng điện tử bởi sự tiện lợi và an toàn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng giúp chúng tôi tiến nhanh trên hành trình số hóa", đại diện HDBank cho biết.

Khi tỷ lệ người Việt sử dụng điện thoại thông minh đang gia tăng nhanh chóng theo từng năm, rõ ràng việc thúc đẩy nhanh quá trình số hóa sẽ trở thành bài toán sống còn của mỗi ngân hàng. Do đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng ngân hàng số sẽ trở thành mục tiêu được HDBank đặt ra trong thời gian tới và khách hàng có quyền kỳ vọng vào những trải nghiệm hấp dẫn sẽ tiếp tục được tích hợp trên App HDBank.