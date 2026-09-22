Hari Won đọ sắc cùng Minh Hằng: Xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Pháp vừa mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 17/9/2026, Messika chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại khách sạn Rex, TP.HCM. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước hiện diện mới của Maison trang sức cao cấp Pháp tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ lựa chọn một địa điểm nằm ngay khu vực trung tâm thành phố, Messika còn dành nhiều sự chú ý cho thiết kế của boutique đầu tiên này. Không gian cửa hàng được chính Valérie Messika – nhà sáng lập kiêm Giám đốc Nghệ thuật của Messika – trực tiếp thiết kế.

Ý tưởng chủ đạo là sự giao thoa giữa những dấu ấn đặc trưng của Paris và cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Vì thế, bên cạnh ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của Maison, không gian còn được bổ sung những chi tiết trang trí mang cảm hứng bản địa.

Boutique sử dụng gam màu sáng làm chủ đạo, kết hợp các mảng vân đá, hệ thống tủ và quầy trưng bày với đường nét mềm mại. Một số khu vực sử dụng sắc xanh tím đậm tạo điểm nhấn, trong khi ánh sáng được bố trí tập trung vào các sản phẩm trang sức.

Việc trực tiếp tham gia thiết kế boutique tại Việt Nam cũng cho thấy đây không đơn thuần là một điểm bán mới, mà được Messika xem như một không gian nhằm chuyển tải rõ hơn nhận diện của thương hiệu khi bước vào thị trường trong nước.

Minh Hằng, Hari Won cùng xuất hiện tại lễ khai trương

Sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên của Messika tại Việt Nam có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, trong đó đáng chú ý là Minh Hằng, Hari Won và Minh Hiếu.

Mỗi khách mời lựa chọn một dòng trang sức khác nhau của thương hiệu. Minh Hằng xuất hiện với các thiết kế thuộc dòng Night Owl High Jewelry, trong khi Hari Won lựa chọn Desert Bloom High Jewelry. Minh Hiếu sử dụng những thiết kế từ bộ sưu tập So Move.

Điểm nhấn của buổi tối là nghi thức cắt băng khai trương với sự tham dự của ông César Audiffren – Tổng Giám đốc Messika khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bà Jacqueline Tiên Thảo Hồng – Tổng Giám đốc DAFC và ông Đạt Nguyễn – Giám đốc Điều hành DAFC.

Sau nghi thức khai trương, khách mời được tham quan không gian boutique mới và khám phá các thiết kế được trưng bày tại cửa hàng.

Theo Messika, sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của thương hiệu tại Việt Nam, nơi hãng muốn đưa ngôn ngữ sáng tạo, nghệ thuật chế tác kim cương và tinh thần trẻ trung đặc trưng đến gần hơn với khách hàng trong nước.

3 nghệ sĩ có mặt trong buổi khai trương

2 người đẹp Minh Hằng, Hari Won đọ sắc trong sự kiện

Messika được thành lập tại Paris vào năm 2005 bởi Valérie Messika, người đồng thời giữ vai trò Giám đốc Nghệ thuật của Maison.

Messika theo đuổi cách tiếp cận hiện đại đối với trang sức kim cương, trong đó chuyển động là một trong những yếu tố nổi bật trong ngôn ngữ thiết kế. Thay vì để kim cương chỉ đóng vai trò như một chi tiết trang trí cố định, thương hiệu khai thác hiệu ứng chuyển động để tạo nên nét nhận diện riêng cho nhiều sản phẩm.

Trong số đó, Move được nhắc đến như một trong những bộ sưu tập mang tính biểu tượng của Messika. Bên cạnh dòng trang sức này, Maison cũng phát triển nhiều thiết kế High Jewelry, qua đó từng bước xây dựng dấu ấn riêng trên thị trường trang sức cao cấp quốc tế.

Bên trong cửa hàng của thương hiệu tại TP.HCM

Mối liên hệ của Valérie Messika với kim cương hình thành từ rất sớm, gắn với nền tảng gia đình trong ngành từ những năm 1970. Kinh nghiệm đó sau này trở thành một phần trong định hướng sáng tạo của thương hiệu khi Messika ra đời.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi được thành lập, việc mở boutique đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới của Messika tại khu vực. Với cửa hàng đặt tại khách sạn Rex và không gian do chính nhà sáng lập thiết kế, thương hiệu Pháp chính thức có một địa chỉ riêng để giới thiệu các bộ sưu tập của mình tới khách hàng Việt Nam.