Smartphone mạnh chưa chắc làm việc nhanh hơn, đây mới là thứ tạo ra khác biệt

Năm nào smartphone mới cũng nhanh hơn: chip mới, RAM nhiều hơn, hiệu năng tăng thêm vài chục phần trăm. Nhưng có một câu hỏi đơn giản hơn: điện thoại nhanh hơn, còn bạn có làm việc nhanh hơn không?

Một email hỏi lịch họp đến, bạn vẫn phải thoát ra mở lịch, xem giờ trống rồi quay lại trả lời. Đang đọc báo cáo, gặp một con số cần kiểm tra, lại chuyển sang trình duyệt hoặc máy tính rồi quay về đọc tiếp. Máy chẳng chậm ở bước nào cả, nhưng bạn vẫn phải nhảy qua nhảy lại giữa các ứng dụng.

Vậy nên đến một lúc, nhanh hơn không chỉ là mở app sớm hơn vài phần giây. Quan trọng hơn là chiếc điện thoại có giúp bạn làm được nhiều việc cùng lúc, thay vì bắt bạn xử lý từng việc một hay không.

Tại sao phải chuyển app khi có thể mở chúng cạnh nhau?

Thứ bạn cần lúc này không hẳn là một ứng dụng mở nhanh hơn, mà là một không gian đủ rộng để những thứ đang làm có thể nằm cạnh nhau. Đây cũng là lý do thiết kế gập như Galaxy Z Fold8 Series khá hợp với kiểu làm việc này: bình thường vẫn là một chiếc smartphone gọn gàng, nhưng khi cần, mở máy ra là có thêm không gian để xử lý nhiều việc cùng lúc.

Khác biệt dễ thấy nhất nếu nhìn vào cách chúng ta vẫn làm hàng ngày. Một email hỏi lịch họp, trước đây bạn phải đọc email, chuyển sang lịch, nhớ giờ trống rồi quay lại trả lời. Với Multi Window, email và lịch có thể nằm ngay cạnh nhau. Đọc báo cáo cần ghi chú thì mở Notes bên cạnh; cần kiểm tra một con số thì để máy tính ở một phần màn hình; đang họp online vẫn có thể giữ tài liệu đang được thảo luận trước mắt.

Galaxy Z Fold8 Series có thể mở tối đa ba ứng dụng cùng lúc, nhưng thực tế chỉ hai ứng dụng đã đủ thay đổi khá nhiều tình huống. Cái hay của màn hình gập nằm ở chỗ người dùng không phải lúc nào cũng mang theo một thiết bị màn hình lớn. Khi đóng lại, máy vẫn phục vụ những việc nhanh như một chiếc smartphone thông thường; đến lúc cần đọc tài liệu, đối chiếu số liệu hay xử lý nhiều thứ cùng lúc, mở máy ra mới có thêm không gian để làm việc.

Vừa theo dõi nội dung, vừa tra cứu thông tin ngay bên cạnh.

Những chi tiết như Taskbar hay App Pair sau đó giúp cách dùng này bớt mất công hơn. Ứng dụng thường dùng có thể gọi nhanh từ Taskbar, còn những cặp quen thuộc như email + lịch hay trình duyệt + Notes có thể lưu lại để lần sau mở cùng nhau, không phải sắp xếp lại từ đầu.

Màn hình lớn cho phép mở nhiều ứng dụng cùng lúc để xử lý và đối chiếu thông tin thuận tiện hơn.

Tất nhiên, Galaxy Z Fold8 Series vẫn có cấu hình của một smartphone đầu bảng với Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy và 12 GB RAM. Nhưng trên một thiết bị như Fold8, sức mạnh đó không chỉ được dùng để mở một ứng dụng nhanh hơn. Nó còn được dùng để giữ nhiều ứng dụng hoạt động cùng lúc và cho phép người dùng thực sự làm việc với chúng trên cùng một màn hình.

AI chỉ thực sự hữu ích khi luôn song hành

Có một tình huống khác cũng rất quen thuộc: thứ bạn cần không nằm trong một ứng dụng khác, mà bạn cần hiểu thêm về chính nội dung đang xem.

Một báo cáo có thuật ngữ khó hiểu, một biểu đồ cần phân tích nhanh hay một tài liệu tiếng Anh cần nắm ý trước cuộc họp. Cách quen thuộc là chọn nội dung, copy, mở trình duyệt hoặc ứng dụng AI rồi đặt câu hỏi. Có AI, nhưng người dùng vẫn phải tự mang thông tin đến cho AI.

Gemini Live trên Galaxy Z Fold8 Series rút ngắn đoạn này bằng khả năng hiểu nội dung người dùng chia sẻ trên màn hình hoặc qua camera. Đang xem một báo cáo, bạn có thể hỏi trực tiếp: "Ba ý quan trọng nhất ở đây là gì? ", "Giải thích biểu đồ này đơn giản hơn" rồi tiếp tục hỏi sâu hơn mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

Gemini Live có thể hiểu nội dung trên màn hình và hỗ trợ trực tiếp ngay trên tài liệu đang xem.

Thậm chí, có những lúc người dùng còn chưa cần đặt câu hỏi. Now Nudge trên Galaxy Z Fold8 Ultra có thể dựa vào việc đang diễn ra để gợi ý bước tiếp theo. Chẳng hạn, nếu đang nhắn tin và hai bên thống nhất một lịch hẹn, máy có thể đề xuất thêm cuộc hẹn đó vào Calendar. Khi mở lịch từ gợi ý, đoạn hội thoại vẫn nằm bên cạnh để người dùng nhìn lại thời gian và thông tin cần thiết. AI lúc này không chỉ chờ được hỏi, mà bắt đầu chủ động hỗ trợ ngay trong luồng công việc.

Quan trọng hơn với người dùng Việt Nam, những tương tác với AI không nhất thiết phải diễn ra bằng tiếng Anh. Gemini Live hỗ trợ tiếng Việt, nên người dùng có thể hỏi theo cách mình vẫn nói hàng ngày thay vì phải nghĩ từ khóa, viết prompt hay tự dịch câu hỏi. Với một trợ lý được kỳ vọng sử dụng thường xuyên, đây là khác biệt rất thực tế.

Có AI song hành ngay trong quá trình làm việc giúp người dùng xử lý thông tin nhanh và hiệu quả hơn.

Điều này càng đáng chú ý khi một số trợ lý AI mới trên smartphone hiện vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt hoặc chưa kết hợp sâu với khả năng đa nhiệm theo cách này. AI có nhiều tính năng là một chuyện; có thể hiểu người dùng bằng chính ngôn ngữ họ sử dụng và tham gia trực tiếp vào việc đang làm lại là chuyện khác.

Multi Window giúp những thứ cần thiết nằm cạnh nhau, Gemini Live hỗ trợ khi cần hiểu thêm thông tin, còn Now Nudge có thể chủ động đưa ra bước tiếp theo. Đó cũng là một cách khác để smartphone trở nên "nhanh hơn": không nhất thiết xử lý nhanh hơn, mà giúp người dùng đi từ việc cần làm đến kết quả với ít bước hơn.