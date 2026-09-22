Viral khoảnh khắc Taylor Swift "flex" nhẫn kim cương triệu đô ngay trên sân bóng, tự hào khoe "Chồng chị đó!"

Mới đây, Taylor Swift đã đến cổ vũ "chồng yêu" Travis Kelce trên sân bóng bầu dục. Nữ ca sĩ cùng cha mẹ đẻ và mẹ chồng đã đến xem đội Kansas City Chiefs của Travis Kelce đấu với Indianapolis Colts tại Sân vận động Arrowhead ở Kansas City, Missouri, Mỹ.

Taylor Swift xinh đẹp rạng ngời, mặc chiếc áo đỏ cổ vũ cho đội bóng của chồng yêu, nhưng đó chưa phải tất cả. Khi Travis Kelce ghi điểm số quan trọng, Taylor Swift đã đứng dậy hào hứng, chỉ vào chiếc nhẫn đính hôn kim cương khủng của cô, hét lên đầy tự hào "Đó là chồng tôi".

Khoảnh khắc Taylor Swift "flex" nhẫn và chồng yêu đang gây bão mạng xã hội. Clip: X

Chồng yêu của Taylor Swift mang số 87, là cầu thủ quan trọng của đội bóng Kansas City Chiefs. Ảnh: Page Six

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt khắp mạng xã hội vì quá đỗi đáng yêu. Chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ cũng đủ chứng minh Taylor Swift yêu thương và tự hào đến thế nào về ông xã Travis Kelce. Giá trị những chiếc nhẫn đính hôn trên tay Taylor Swift cũng khiến dân mạng kinh ngạc. Đây là món quà cầu hôn của Travis Kelce, được đặt thiết kế riêng, có giá trị ước tính từ 550.000 USD đến hàng triệu USD.

Nữ ca sĩ từng tiết lộ trước khi gặp chồng, cô chẳng biết gì về môn bóng bầu dục. Thế nhưng Travis Kelce đã rất kiên nhẫn giải thích với cô. Kể từ khi hẹn hò, Taylor Swift thường xuyên đến cổ vũ Travis Kelce ở sân bóng. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 được nhiều cổ động viên Kansas City Chiefs coi là "bùa may", bởi đội thường có kết quả rất tốt trong những trận Taylor Swift đến xem. Thậm chí vào năm 2024, Kansas City Chiefs đã giành được chức vô địch Super Bowl, còn Taylor Swit - Travis Kelce thì trao nhau nụ hôn nồng cháy trong khoảnh khắc vinh quang.

Kể từ khi hẹn hò, Taylor Swift thường xuyên đến cổ vũ Travis Kelce ở sân bóng. Ảnh: Page Six

Travis Kelce sinh năm 1989, là cầu thủ của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs. Tên tuổi anh nổi tiếng toàn cầu sau khi hẹn hò với Taylor Swift vào mùa hè năm 2023. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi đã tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ hồi đầu tháng 7. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD, mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz.

Đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Sau đám cưới, cặp đôi duy trì công việc ca sĩ - vận động viên, đôi khi xa cách nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian bên nhau. Mỗi khi bên nhau, Taylor Swift - Travis Kelce lại ánh lên vẻ rạng rỡ hạnh phúc của vợ chồng mới cưới. Nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi đang điều chỉnh nhịp sống "bình thường mới" cùng nhau, vô cùng hạnh phúc khi cùng viết nên chương mới của cuộc đời.

Ảnh: Page Six

Cặp đôi đang tận hưởng những ngày tân hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six