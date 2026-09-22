Thu nhập của Jack - J97

Jack, tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn, là một trong những nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều sản phẩm của nam ca sĩ từng đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem, giúp tên tuổi Jack duy trì sức hút đáng kể trong nhiều năm. Cũng bởi mức độ nổi tiếng đó, thu nhập của Jack luôn là điều khiến không ít khán giả tò mò.

Thực tế, ngoài cát-xê từ những lần xuất hiện trên sân khấu, nam ca sĩ còn có thể tạo ra nguồn thu từ âm nhạc số, sáng tác, sản xuất, quảng cáo và các hoạt động thương mại gắn với thương hiệu J97. Đáng chú ý, trong một số sản phẩm chính thức, Jack không chỉ đứng tên ca sĩ mà còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Chẳng hạn, phần giới thiệu MV Thiên Lý Ơi phát hành năm 2024 ghi Jack đồng thời là Executive Producer, Music Producer, Composer & Singer, tương ứng với nhà sản xuất điều hành, nhà sản xuất âm nhạc, người sáng tác và ca sĩ thể hiện. Sản phẩm được thực hiện bởi J97 Entertainment.

Điều này phần nào cho thấy nguồn thu của Jack không chỉ nằm ở việc "đi hát nhận cát-xê", mà còn có thể đến từ nhiều mắt xích khác nhau trong quá trình sản xuất và khai thác một sản phẩm âm nhạc.

Những bản hit hàng trăm triệu lượt xem

Một trong những nguồn tạo doanh thu dễ nhận thấy nhất quanh tên tuổi Jack nằm ở kho nội dung âm nhạc trên các nền tảng số.

Ngày 27/2/2026, kênh YouTube J97 cán mốc 1 tỷ lượt xem sau khoảng 6 năm hoạt động. Tại thời điểm đó, kênh có 43 video. Trong số này, Hoa Hải Đường đạt khoảng 226 triệu lượt xem, Là 1 Thằng Con Trai khoảng 177 triệu lượt xem, còn Đom Đóm cũng vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Với các kênh đủ điều kiện tham gia chương trình đối tác, YouTube cho phép nhà sáng tạo nhận phần chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và một số hình thức kiếm tiền khác. Doanh thu thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường người xem, loại quảng cáo, thời lượng xem, tỷ lệ nội dung được kiếm tiền cũng như thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Bởi vậy, việc kênh J97 cán mốc 1 tỷ lượt xem cho thấy sức hút lớn của kho nội dung mà Jack sở hữu. Nguồn thu từ âm nhạc của Jack cũng không chỉ dừng ở YouTube. Các ca khúc còn được phân phối trên nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, qua đó tiếp tục tạo doanh thu từ việc khai thác bản ghi và tác phẩm.

Kênh Youtube sở hữu lượng người theo dõi và lượt xem khủng

Đáng chú ý hơn, Jack còn trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất. Trong ngành âm nhạc, một sản phẩm có thể tạo ra quyền lợi kinh tế ở nhiều khâu, từ biểu diễn, sáng tác cho đến khai thác bản ghi. Việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò vì thế giúp mở rộng những nguồn thu có thể phát sinh quanh mỗi sản phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia cụ thể giữa Jack và các đơn vị phát hành, phân phối chưa từng được công bố.

Cát-xê biểu diễn cùng những hợp đồng quảng cáo

Nếu nhạc số có thể tạo ra dòng doanh thu kéo dài theo thời gian, biểu diễn lại là nguồn thu trực tiếp và quen thuộc hơn với một ca sĩ.

Jack từng góp mặt tại nhiều chương trình và đại nhạc hội. Ví dụ như năm 2023, nam ca sĩ biểu diễn tại Let's Charm Fest cùng Hồ Ngọc Hà, Đan Trường, Phương Thanh, Thùy Chi... với các ca khúc như Hồng Nhan, Ngôi Sao Cô Đơn và Xóa Tên Anh Đi. Bên cạnh sân khấu, Jack từng có thời điểm xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn. Tháng 9/2020, vivo Việt Nam công bố Jack trở thành đại sứ cho dòng smartphone vivo V20 tại Việt Nam. Không lâu sau, PUBG Mobile cũng chính thức công bố nam ca sĩ là đại sứ thương hiệu.

Với nghệ sĩ có lượng người theo dõi lớn, hợp đồng đại sứ, quảng cáo hay xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông là một trong những nguồn thu đáng chú ý.

Thu nhập của Jack còn đến từ sân khấu biểu diễn và các hợp đồng quảng cáo

Từ âm nhạc đến các sản phẩm mang thương hiệu J97

Không dừng ở âm nhạc, thương hiệu J97 còn được khai thác thông qua những sản phẩm dành cho người hâm mộ.

Một ví dụ là lightstick J97. Năm 2024, J97 Entertainment công bố sản phẩm với mức giá 997.000 đồng/chiếc. Đến tháng 6/2025, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết việc J97 Entertainment sản xuất hoặc đặt hàng sản xuất rồi bán lightstick nhằm thu lợi nhuận là hoạt động kinh doanh thương mại.

Hoạt động này cho thấy thương hiệu Jack đã được mở rộng từ sản phẩm âm nhạc sang hàng hóa phục vụ cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, doanh thu thực tế từ lightstick không được công bố.

Nhìn từ những thông tin đã được công khai, có thể thấy nguồn thu quanh Jack hiện khá đa dạng: từ khai thác âm nhạc trên nền tảng số, sáng tác - sản xuất, biểu diễn đến quảng cáo và các sản phẩm thương mại mang thương hiệu J97. Điều này cho thấy anh là một nam nghệ sĩ đa năng, có nguồn thu nhập đa dạng từ nhiều nguồn, nhiều lĩnh vực.