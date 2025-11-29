Haxaco bị xử phạt do vi phạm liên quan đến thuế

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 1374/QĐ-XPHC ngày 13/11/2025 của Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Haxaco đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 và năm 2021 quy định tại Khoản 1, Điều 142 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Do đó, Haxaco bị xử phạt hành chính số tiền gần 11,1 triệu đồng. Đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thuế thu gần 55,3 triệu đồng và hơn 25,7 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế.

Ảnh minh họa

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 13/11/2025. Doanh nghiệp tự tính và nộp tiền chậm nộp kể từ sau ngày này đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt vào Ngân Sách Nhà Nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Haxaco phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 92,1 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải điều chỉnh thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền 803.728 đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Haxaco mang về doanh thu thuần gần 3.137,2 tỷ đồng, giảm 15% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Haxaco giảm nhẹ 2% so với đầu năm, xuống còn hơn 2.360 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 55%, xuống còn 117,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng 23% so với đầu năm, lên mức 812,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận bất động sản đầu tư với giá trị hơn 542m2 tỷ đồng, đây là giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đường Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, TP.HCM.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.001,6 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 718,5 tỷ đồng, chiếm gần 72% tổng nợ.



