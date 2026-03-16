Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 65% vốn Tập đoàn Tương Lai Việt

16-03-2026 - 16:38 PM | Thị trường chứng khoán

Haxaco vừa thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng 9,75 triệu cổ phần, tương ứng 65% vốn điều lệ tại Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG).

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án đầu tư tại CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt.

Cụ thể, Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 9,75 triệu cổ phần, tương ứng 65% vốn điều lệ của Tập đoàn Tương Lai Việt. Sau khi hoàn tất giao dịch, Haxaco sẽ chính thức trở thành cổ đông chi phối tại doanh nghiệp này.

Về giá nhận chuyển nhượng, HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty trực tiếp đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các tài liệu văn bản liên quan trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự kiến trước ngày 20/3/2026. Giao dịch được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng, theo tiến độ và các điều kiện được quy định trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 65% vốn Tập đoàn Tương Lai Việt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tổng giá trị chuyển nhượng sẽ được thanh toán theo 3 đợt: đợt 1 thanh toán 20% giá trị ngay sau khi ký hợp đồng; đợt 2 thanh toán 30% trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng; đợt 3 thanh toán 50% còn lại trong vòng 12 tháng. Các bên thống nhất không phát sinh bất kỳ chi phí nào từ việc thanh toán theo các giai đoạn nêu trên.

Ngay sau khi Haxaco hoàn tất thanh toán đợt 1, công ty sẽ được xác lập tư cách cổ đông của Tập đoàn Tương Lai Việt đối với 65% số cổ phần chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định không chậm hơn ngày 25/3/2026.

Theo Haxaco, tổng giá trị giao dịch đảm bảo không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

Nguồn vốn để thực hiện thương vụ dự kiến được huy động từ vốn tự có của công ty; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được phê duyệt; nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) được thành lập ngày 6/8/2025, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Trụ sở chính đặt tại 14-15A, tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 25 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm cổ đông Phan Anh Thư (tỷ lệ 40%); ông Hoàng Nam Thái (tỷ lệ 40%) và ông Trần Duy Ngọc (tỷ lệ 20%).

Cập nhật mới nhất ngày 6/1/2026, Tập đoàn Tương Lai Việt đang ở mức 150 tỷ đồng, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Duy Ngọc (SN 1988).

Theo thông tin giới thiệu trên website của Tập đoàn Tương Lai Việt, doanh nghiệp là đại lý/chi nhánh ủy quyền chính hãng của VinFast, trung tâm kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng, kinh doanh phụ tùng VinFast chính hãng,...

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán biến động mạnh, Dragon Capital đưa ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư

Chứng khoán biến động mạnh, Dragon Capital đưa ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư Nổi bật

Chuyên gia cảnh báo một cái "bẫy" thường gặp trên thị trường chứng khoán

Chuyên gia cảnh báo một cái "bẫy" thường gặp trên thị trường chứng khoán Nổi bật

Novaland làm sao thế ?

Novaland làm sao thế ?

Phiên 16/3: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.300 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên 16/3: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.300 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Bất chấp chiến sự Trung Đông, một cổ phiếu tăng trần 18 phiên liên tục

Bất chấp chiến sự Trung Đông, một cổ phiếu tăng trần 18 phiên liên tục

Vinaconex bất ngờ muốn bán hơn 18% vốn công ty có cổ phiếu tăng nóng

Vinaconex bất ngờ muốn bán hơn 18% vốn công ty có cổ phiếu tăng nóng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên