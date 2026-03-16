Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 65% vốn Tập đoàn Tương Lai Việt

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án đầu tư tại CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt.

Cụ thể, Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 9,75 triệu cổ phần, tương ứng 65% vốn điều lệ của Tập đoàn Tương Lai Việt. Sau khi hoàn tất giao dịch, Haxaco sẽ chính thức trở thành cổ đông chi phối tại doanh nghiệp này.

Về giá nhận chuyển nhượng, HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty trực tiếp đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các tài liệu văn bản liên quan trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự kiến trước ngày 20/3/2026. Giao dịch được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng, theo tiến độ và các điều kiện được quy định trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Cụ thể, tổng giá trị chuyển nhượng sẽ được thanh toán theo 3 đợt: đợt 1 thanh toán 20% giá trị ngay sau khi ký hợp đồng; đợt 2 thanh toán 30% trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng; đợt 3 thanh toán 50% còn lại trong vòng 12 tháng. Các bên thống nhất không phát sinh bất kỳ chi phí nào từ việc thanh toán theo các giai đoạn nêu trên.

Ngay sau khi Haxaco hoàn tất thanh toán đợt 1, công ty sẽ được xác lập tư cách cổ đông của Tập đoàn Tương Lai Việt đối với 65% số cổ phần chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định không chậm hơn ngày 25/3/2026.

Theo Haxaco, tổng giá trị giao dịch đảm bảo không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

Nguồn vốn để thực hiện thương vụ dự kiến được huy động từ vốn tự có của công ty; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được phê duyệt; nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) được thành lập ngày 6/8/2025, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Trụ sở chính đặt tại 14-15A, tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 25 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm cổ đông Phan Anh Thư (tỷ lệ 40%); ông Hoàng Nam Thái (tỷ lệ 40%) và ông Trần Duy Ngọc (tỷ lệ 20%).

Cập nhật mới nhất ngày 6/1/2026, Tập đoàn Tương Lai Việt đang ở mức 150 tỷ đồng, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Duy Ngọc (SN 1988).

Theo thông tin giới thiệu trên website của Tập đoàn Tương Lai Việt, doanh nghiệp là đại lý/chi nhánh ủy quyền chính hãng của VinFast, trung tâm kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng, kinh doanh phụ tùng VinFast chính hãng,...