Novaland làm sao thế ?

Đây có lẽ là câu hỏi của nhiều nhà đầu tư khi nhìn vào diễn biến của cổ phiếu Novaland trong những phiên gần đây. Trong bối cảnh thị trường chung chìm trong sắc đỏ, cổ đông Novaland lại bất ngờ được “đãi tiệc” tăng giá.

Theo đó, cổ phiếu NVL tiếp tục bứt tốc trong phiên đầu tuần, ghi nhận phiên tăng trần thứ ba liên tiếp, đưa thị giá lên 13.500 đồng/cp. Đây cũng là mức cao nhất của cổ phiếu trong hơn hai tháng qua.

Không chỉ tăng mạnh về thị giá, dòng tiền cũng đổ vào cổ phiếu này một cách dứt khoát khi gần 50 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân trước đó.

Một số thông tin gần đây liên quan đến Novaland và hệ sinh thái NovaGroup đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Ngày 13/3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và NovaGroup ký kết hợp tác phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao. Theo thỏa thuận, bệnh viện đảm nhiệm hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và tư vấn quản trị, trong khi NovaGroup đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hệ thống phòng khám; cơ sở đầu tiên dự kiến đặt tại NovaWorld Phan Thiết.

Động thái này diễn ra ngay sau hội nghị về phát triển “kinh tế bạc” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. NovaGroup cho biết mục tiêu là tham gia xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và dịch vụ dành cho người cao tuổi, đón đầu xu hướng kinh tế bạc tại Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, NovaGroup và FPT Corporation đã khởi động dự án tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho toàn hệ sinh thái NovaGroup. Theo đó, FPT sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược trong việc tư vấn và triển khai các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các nền tảng công nghệ mới nhằm xây dựng mô hình vận hành dựa trên dữ liệu. Dự án được triển khai tại NovaGroup cùng hai đơn vị thành viên là Novaland Group và Nova Service Group, với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, tối ưu vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thông tin liên quan đến các dự án bất động sản của doanh nghiệp cũng được thị trường quan tâm. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trong đó, dự án Aqua City – dự án trọng điểm của Novaland với quy mô khoảng 1.000 ha nằm tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Sau giai đoạn gặp khó khăn, dự án này đã dần được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đang tăng tốc thi công với hàng nghìn công nhân hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại các phân khu như River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng.

Song song với quá trình xây dựng, nhiều tiện ích cũng đã được đưa vào vận hành như khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại trung tâm thương mại NovaMall, cùng loạt tiện ích thể thao – giải trí tại Citigym Lifestyle Center.

Ở chiều ngược lại, CTCP Diamond Properties đã đăng ký bán ra 2,157 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư, thời gian thực hiện từ ngày 13/3 đến 10/4/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, doanh nghiệp này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ gần 171,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,679% vốn điều lệ, xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương 7,582%.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2025, Novaland ghi nhận 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng, phần lớn nhờ khoản lãi đột biến trong quý cuối năm, qua đó đảo chiều đáng kể so với mức lỗ gần 4.400 tỷ đồng của năm trước.