HBLAB lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Bước tiến quan trọng sau một thập kỷ phát triển

Giải thưởng thuộc khuôn khổ khảo sát thường niên do Anphabe – công ty tư vấn giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc hàng đầu Việt Nam - thực hiện thường niên từ năm 2013 dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và được kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam. Để tìm ra danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất năm nay, Anphabe đã khảo sát ý kiến của hơn 73.000 đáp viên nhằm đo lường chất lượng môi trường làm việc của hơn 700 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Đại diện Công ty HBLAB JSC nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Anphabe trao tặng.

Thứ hạng Top 100 và Top 10 Nơi làm việc tốt nhất trong ngành của HBLAB phản ánh đánh giá tích cực từ người lao động về môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, chính sách phúc lợi và mức độ gắn kết với doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên HBLAB xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín này, đánh dấu bước tiến quan trọng sau một thập kỷ phát triển. Đồng thời, khẳng định hiệu quả chiến lược kết hợp AI và phát triển con người – nơi công nghệ hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ mà không thay thế con người.

Định hướng phát triển: Công nghệ là động lực, con người là trung tâm

Được thành lập năm 2015 với 20 nhân sự, HBLAB đến nay đã phát triển thành doanh nghiệp với hơn 700 nhân viên tại Hà Nội, Đà Nẵng và các văn phòng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Công ty cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm, outsourcing công nghệ, giải pháp chuyển đổi số, đồng thời phát triển năng lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), gồm Computer Vision, NLP và Generative AI.

HBLAB tập trung phát triển năng lực AI để nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngay từ trong nội bộ, HBLAB triển khai nhiều công cụ AI nội bộ nhằm hỗ trợ phục vụ vận hành đồng thời giảm thời gian xử lý công việc.

Chương trình “On Job Training” cho các bạn sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Bên cạnh phát triển năng lực công nghệ, HBLAB cũng theo đuổi chiến lược lấy con người làm trung tâm, kết hợp công nghệ để nâng cao năng lực nhân sự. HBLAB triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn, seminar, workshop về AI và phần mềm, khuyến khích nhân sự tham gia chứng chỉ quốc tế. Đồng thời, triển khai các chương trình đào tạo như On Job Training. Qua đó, chứng minh sự đầu tư của HBLAB vào chất lượng nguồn nhân lực.

HBLAB không chỉ chú trọng đến nâng cao năng lực nhân sự cho nhân viên mà còn xây dựng môi trường làm việc vui vẻ, gắn kết. Các hoạt động như: Sport Day, du lịch hằng năm, team building, sự kiện 20/10, 19/11, Year End Party… giúp nhân sự phát triển kỹ năng mềm, tăng cường tinh thần đồng đội, đồng thời tạo sự gắn kết lâu dài.

Điểm đặc biệt là các chương trình dành cho gia đình nhân viên, như tri ân phụ huynh trong các chuyến du lịch thường niên, sự kiện “An” cho phụ huynh, Tết thiếu nhi 1/6 và Trung thu…, giúp gia đình hiểu về công việc của con em. Đồng thời, gia tăng sự đồng hành và gắn kết nhiều thế hệ nhân sự.

Giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 là động lực để HBLAB tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp và sáng tạo – nơi mọi thành viên có thể cùng nhau tạo nên những thành tựu mới.