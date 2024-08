HDBank định hình sức mạnh ngân hàng đa năng Top đầu với chiến lược phát triển bền vững

Khẳng định vị thế top đầu, kết quả tích cực giúp HDBank thêm thuận lợi hỗ trợ khách hàng, tăng trưởng bền vững

Theo thông tin tại Hội nghị, nửa đầu năm 2024, HDBank đạt kết quả rất tốt và lọt Top 10 ngân hàng tăng trưởng tốt nhất ngành với 8.165 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị thế hiệu quả kinh doanh đầu ngành tiếp tục được HDBank khẳng định ở cả 2 chỉ số ROE và ROA, đều đạt mức cao, lần lượt là 26,1% và 2,1%.



Sau nửa năm 2024, tổng thu nhập HDBank đạt 16.045 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng tiếp tục nâng cao bộ đệm an toàn vốn, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt tới 13,94%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kiểm soát chỉ ở mức 1,59%, tại ngân hàng mẹ chỉ dưới 1,37%.

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng cũng ghi nhận kết quả tích cực nửa đầu năm nay, đạt 13,3% và cao hơn gấp đôi mức bình quân toàn ngành; trong đó tín dụng bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh, cùng chiến lược điều chuyển vốn về phát triển các địa phương qua tập trung tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn, bên cạnh thế mạnh cho vay chuỗi giá trị, doanh nghiệp SME, tín dụng xanh và các ngành hàng xuất khẩu…

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, trong nửa đầu năm 2024, chi phí vốn của Ngân hàng giảm đáng kể với 1,7% so với đầu năm và giảm 1,9% so với cùng kỳ. Cùng đó, tỷ lệ lãi biên (NIM) vượt kỳ vọng, đạt 5,7% so với mức 5,1% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được giữ ở mức 34,2% dù Ngân hàng đang trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư cho mạng lưới và công nghệ. "Những kết quả tích cực này tạo điều kiện thuận lợi để HDBank tiếp tục bình ổn lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng cùng hướng tới phát triển bền vững" - ông Phạm Văn Đẩu thông tin tới nhà đầu tư.

Vừa qua, HDBank đã tiến hành đợt trả cổ tức đầu tiền cho năm 2023, tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, trong kế hoạch trả cổ tức cao nhất hệ thống với 30%. Ông Phạm Văn Đẩu khẳng định rằng nhìn từ kết quả kinh doanh hiện tại thì năm 2025 Ngân hàng có thể duy trì truyền thống trả cổ tức cao như nhiều năm qua.

Tại Hội nghị, cổ đông HDBank cũng đặt câu hỏi cho lãnh đạo ngân hàng về định giá cổ phiếu HDB, ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc HDBank nhận định, định giá cổ phiếu HDB hiện nay đang ở mức thấp theo các chỉ số P/B, PE.

Với một ngân hàng có nhiều chỉ tiêu tốt như HDB (ROE đạt 26,1%), mức độ định giá cổ phiếu này thấp hơn nhiều so với trung bình chung và còn rất nhiều dư địa để phát triển ngân hàng số.

Hiện tại, P/B của HDB là 1,4 lần và P/E chưa đến 6,x so với thời kỳ chưa biến động thì chỉ số này lên tới 2,3 lần và P/E trên 10,x gần gấp đôi với con số hiện nay. Thị trường tốt lên tâm lý giải tỏa, biến động ngắn hạn qua đi thì mức định giá quay trở lại thời điểm trước kia.

Định hình sức mạnh ngân hàng đa năng với chiến lược phát triển bền vững

Kết quả kinh doanh bán niên 2024 ấn tượng cùng với nội lực tích lũy trong 11 năm tăng trưởng bền vững đã giúp HDBank củng cố thêm sức mạnh cho chiến lược trở thành ngân hàng đa năng - đa dịch vụ và hiện đại Top đầu Việt Nam.



Thông tin tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo HDBank cho biết Ngân hàng đang trong quá trình đẩy mạnh chiến lược số hóa, đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa các dịch vụ tài chính. Đây cũng là một động lực chính để mở rộng tệp khách hàng với những kết quả tích cực.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, số lượng khách hàng mới được thu hút qua kênh số của HDBank tăng trưởng bứt phá, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. 94% giao dịch của khách hàng được thực hiện trên kênh số, trong khi đó số lượng giao dịch e-banking tăng 130% so với cùng kỳ.

Cùng kênh số, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn ở mô hình truyền thống khi trở thành một trong số ít các ngân hàng đã thành công phủ sóng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh những sáng kiến số hóa trong quy trình vận hành nội bộ, HDBank đã triển khai nhiều dự án liên quan đến dữ liệu lớn và phức tạp dựa trên mô hình RFM (Recency - Thời điểm mua hàng gần nhất, Frequency - Tần suất mua hàng của khách hàng, Monetary - Giá trị giao dịch mỗi lần mua hàng của khách hàng) nhằm hỗ trợ Ngân hàng đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả. Mô hình này giúp HDBank thấu hiểu hành vi khách hàng và dự báo xu hướng tiêu dùng trong tương lai. Dựa vào đó, Ngân hàng có thể tập trung nguồn lực cho nhóm khách hàng tiềm năng, xây dựng chiến lược bán hàng, sản phẩm gắn kết với nhu cầu khách hàng, gia tăng khả năng chuyển đổi và bán chéo cho các đơn vị kinh doanh.

Thành quả kinh doanh từng chu kỳ hay ở tầm nhìn dài hạn có được là nhờ HDBank đang bền bỉ cùng chiến lược tăng trưởng kinh doanh kèm tiêu chí vì cộng đồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển bền vững của riêng ngân hàng phải gắn liền với trách nhiệm với môi trường, xã hội và các bên liên quan, HDBank đã sớm tích hợp các yêu cầu cụ thể về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào chiến lược kinh doanh. Mới đây, HDBank đã trở thành ngân hàng đầu tiên trong năm 2024 công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế và cam kết đạt mục tiêu ngân hàng Net Zero Bank trước năm 2050.

Trong suốt thời gian qua, HDBank thể hiện sự cam kết thực hiện xanh hóa nền kinh tế bằng việc thúc đẩy tín dụng xanh, hỗ trợ cộng đồng thông qua việc tham gia các gói cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ các dự án năng lượng xanh, phát triển bền vững, năng lượng xanh…

Gặt hái thành công, HDBank liên tục nhận các giải thưởng danh giá Năm 2024, HDBank liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng danh giá, chứng minh uy tín và năng lực vượt trội. Mới đây nhất, tại lễ trao giải The Asian Banker Awards 2024 do tại The Asian Banker - một trong những chương trình giải thưởng uy tín và khắt khe nhất trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại khu vực châu Á tổ chức, HDBank đã được ghi nhận những nỗ lực trong việc thúc đẩy tài chính xanh, khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường quốc tế tại 2 hạng mục: "Best Green Financing in Vietnam" và "The Asian Banker Vietnam Excellence Awards 2024". Sự công nhận từ The Asian Banker là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và những nỗ lực của HDBank, khẳng định sự phát triển toàn diện và cam kết bền vững của HDBank trong ngành tài chính, đặc biệt là dấu ấn trong chiến lược tài chính xanh và ngân hàng số với cam kết mang lại những giá trị bền vững dài lâu cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng./