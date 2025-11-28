Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

28-11-2025 - 17:59 PM | Thị trường chứng khoán

HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

HDBank đã phát hành 1.000 trái phiếu mã HDB12508, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, MCK: HDB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, HDBank đã phát hành 1.000 trái phiếu mã HDB12508, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm,phát hành tại thị trường trong nước.

Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 26/11/2025, ngày đáo hạn dự kiến vào 26/11/2028.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 8 mà HDBank phát hành kể từ đầu năm đến nay (theo công bố trên HNX).

HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gàn đây nhất, ngày 18/11/2025, HDBank đã phát hành 800 trái phiếu mã HDB12507, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào 18/11/2028.

Trong một diễn biến khác, HDBank đã công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Cụ thể, HDBank đã được cổ đông thông qua nội dung biểu quyết liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập BCTC cho năm tài chính 2026, Phương án chia cổ tức; phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu; tăng vốn điều lệ;...

Trên cơ sở các tờ trình và biên bản lấy ý kiến cổ đông,... HĐQT HDBank đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định.

Ngoài ra, HĐQT cũng ban hành Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) với tỷ lệ 5%.

Nếu hoàn thành cả 2 phương án nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng; lên hơn 50.172 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn dự kiến có sự biến động. Theo đó, Công ty CP Sovico (Sovico Group) dự kiến giảm sở hữu từ 11,693% về còn 9,992%. Tỷ lệ sở hữu của người liên quan với Sovico Group không thay đổi. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo 3,388%; ông Phạm Khắc Dũng 1,088% và ông Nguyễn Cảnh Sơn 0,028%.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin

HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin Nổi bật

Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi

Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi Nổi bật

VN-Index lên sát 1.700 điểm, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào tốp 98 người giàu nhất thế giới

VN-Index lên sát 1.700 điểm, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào tốp 98 người giàu nhất thế giới

16:55 , 28/11/2025
Thấy gì từ việc doanh nghiệp thoái vốn dồn dập?

Thấy gì từ việc doanh nghiệp thoái vốn dồn dập?

16:54 , 28/11/2025
Phiên 28/11: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu VN30

Phiên 28/11: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu VN30

15:45 , 28/11/2025
Vốn hóa Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng, bằng Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại

Vốn hóa Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng, bằng Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại

15:45 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên