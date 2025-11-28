HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, MCK: HDB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, HDBank đã phát hành 1.000 trái phiếu mã HDB12508, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm,phát hành tại thị trường trong nước.

Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 26/11/2025, ngày đáo hạn dự kiến vào 26/11/2028.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 8 mà HDBank phát hành kể từ đầu năm đến nay (theo công bố trên HNX).

Ảnh minh họa

Gàn đây nhất, ngày 18/11/2025, HDBank đã phát hành 800 trái phiếu mã HDB12507, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào 18/11/2028.

Trong một diễn biến khác, HDBank đã công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Cụ thể, HDBank đã được cổ đông thông qua nội dung biểu quyết liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập BCTC cho năm tài chính 2026, Phương án chia cổ tức; phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu; tăng vốn điều lệ;...

Trên cơ sở các tờ trình và biên bản lấy ý kiến cổ đông,... HĐQT HDBank đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định.

Ngoài ra, HĐQT cũng ban hành Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) với tỷ lệ 5%.

Nếu hoàn thành cả 2 phương án nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng; lên hơn 50.172 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn dự kiến có sự biến động. Theo đó, Công ty CP Sovico (Sovico Group) dự kiến giảm sở hữu từ 11,693% về còn 9,992%. Tỷ lệ sở hữu của người liên quan với Sovico Group không thay đổi. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo 3,388%; ông Phạm Khắc Dũng 1,088% và ông Nguyễn Cảnh Sơn 0,028%.