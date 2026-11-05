HDBank tăng 140 bậc qua ba kỳ xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune (Mỹ) thực hiện, dựa trên doanh thu năm tài chính gần nhất. Năm 2026 đánh dấu kỳ công bố thứ ba, sử dụng dữ liệu doanh thu năm tài chính 2025.

Danh sách năm nay quy tụ doanh nghiệp từ bảy quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sức hút dòng vốn đầu tư và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế.

HDBank ghi dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt cùng bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: HDBank

Theo Fortune, các doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước, gấp ba lần mức tăng trưởng bình quân khu vực và đóng góp khoảng một phần tư mức tăng doanh thu của toàn bảng xếp hạng.

Việt Nam có 72 doanh nghiệp góp mặt, bao gồm 21 ngân hàng thương mại. Trong đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) đứng thứ 121, tăng 13 bậc so với năm 2025, tăng 140 bậc kể từ năm 2024. Đà thăng hạng qua ba kỳ liên tiếp ghi dấu sự mở rộng quy mô doanh thu và vị thế của ngân hàng trong khu vực, gắn với quá trình phát triển hệ sinh thái tài chính và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Tiếp nối kết quả năm 2025, trong 9 tháng đầu năm 2026, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 34.062 tỷ đồng, tăng 12,2%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Ông Đàm Thế Thái- Phó Tổng Giám đốc HDBank- đại diện HDBank – nhận chứng nhận vinh danh HDBank tại lễ vinh danh Fortune Southeast Asia 500 ở TP.HCM. Ảnh: HDBank

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 756.000 tỷ đồng, tăng 28,55%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,8%, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9%.

Cùng với tăng trưởng, HDBank chú trọng nền tảng vốn và thanh khoản: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,9%; các chỉ số LCR và NSFR theo chuẩn Basel III duy trì trên 100%, hỗ trợ ngân hàng chủ động cân đối nguồn lực kinh doanh.

Hệ sinh thái tài chính HDBank hiện phục vụ hơn 34 triệu khách hàng. Riêng tại HDBank, trên 94% giao dịch cá nhân thực hiện qua kênh số, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Trước đó, theo bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence, HDBank dẫn đầu các ngân hàng Việt Nam và đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong nhóm 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á. Kết quả dựa trên các tiêu chí về khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, thanh khoản, nền tảng vốn và kiểm soát chi phí, bổ sung góc nhìn về hiệu quả hoạt động bên cạnh bước tiến về quy mô trong Fortune Southeast Asia 500.