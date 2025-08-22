Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HDBank vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025

22-08-2025 - 15:28 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 21/8/2025 – Forbes Vietnam vừa công bố danh sách 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam năm 2025, quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực chủ chốt, đại diện tiêu biểu cho khối doanh nghiệp niêm yết năng động và bền vững của nền kinh tế. Trong số này, HDBank tiếp tục góp mặt, khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

HDBank vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025- Ảnh 1.

HDBank là ngân hàng niêm yết luôn giữ vững hiệu quả ROE đạt trên 25% suốt nhiều năm qua. 6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng tiếp tục đạt lợi nhuận trước thuế 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ - mức bán niên cao nhất từ trước tới nay. ROE 26,5% và ROA 2,2% đưa HDBank nằm trong nhóm hiệu quả đầu ngành. Tổng tài sản đạt hơn 784 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18,2% - gần gấp đôi mức chung toàn hệ thống.

HDBank vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng Forbes được xây dựng trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán và dữ liệu vốn hóa thị trường, tập trung vào khả năng tăng trưởng bền vững, hiệu quả sinh lời và sức khỏe tài chính. Các chỉ số then chốt như vốn hóa, doanh thu, biên lợi nhuận, ROE, EPS… được phân tích trong giai đoạn 3-5 năm, kết hợp đánh giá định tính về quản trị công ty, uy tín thương hiệu và mức độ ảnh hưởng trong ngành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB là một trong những mã vốn hóa lớn của ngành ngân hàng. Chỉ một năm sau IPO, cổ phiếu HDB đã vào VN30 và Top 10 doanh nghiệp tốt nhất trên sàn HOSE, đồng thời nhiều năm liền nằm trong Top 20 Chỉ số Phát triển Bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, VN30, VN Diamond, VN Finlead. Điều này củng cố tính thanh khoản, thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh niềm tin thị trường vào chiến lược dài hạn của ngân hàng.

Không chỉ khẳng định tại Việt Nam, HDBank còn được lựa chọn là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam góp mặt tại Giải thưởng Quản trị Công ty ASEAN 2025 ở Malaysia. Sự hiện diện này khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc tiệm cận chuẩn mực quốc tế và nâng tầm doanh nghiệp Việt trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hơn 35 năm phát triển, HDBank đã trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng sự thịnh vượng của đất nước. Việc có mặt trong Top 50 Forbes không chỉ khẳng định sức mạnh thương hiệu và sức hút của cổ phiếu HDB, mà còn là bước đệm để ngân hàng tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập toàn cầu.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Forbes, hdbank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 22/8: VPB, TCB cùng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm sâu, BID và VCB ngược chiều tăng giá

Ngày 22/8: VPB, TCB cùng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm sâu, BID và VCB ngược chiều tăng giá Nổi bật

Chuyên gia dự báo: Giá vàng sắp bước vào giai đoạn tăng giá mới, liên tục xác lập kỷ lục

Chuyên gia dự báo: Giá vàng sắp bước vào giai đoạn tăng giá mới, liên tục xác lập kỷ lục Nổi bật

Chờ đợi những đợt tăng vốn khủng của Vietcombank, VietinBank và BIDV

Chờ đợi những đợt tăng vốn khủng của Vietcombank, VietinBank và BIDV

13:00 , 22/08/2025
Hôm nay: Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước tiếp tục neo đỉnh lịch sử

Hôm nay: Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước tiếp tục neo đỉnh lịch sử

11:38 , 22/08/2025
Giá vàng miếng SJC cao chót vót, nên mua hay bán?

Giá vàng miếng SJC cao chót vót, nên mua hay bán?

11:21 , 22/08/2025
Tiếp cận nhóm giả mạo nhân viên ngân hàng cho vay ưu đãi

Tiếp cận nhóm giả mạo nhân viên ngân hàng cho vay ưu đãi

10:51 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên