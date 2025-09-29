HĐND Hà Nội lùi bàn về dự án tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch

Sáng 29/9, HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp sẽ diễn ra trong 1 ngày, để xem xét 4 nhóm vấn đề quan trọng.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét các nội dung để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ xem xét 8 nghị quyết quan trọng triển khai Luật Thủ đô năm 2024. Trong đó, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo của thành phố. Đây cũng là các cơ chế, chính sách mới để kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 26 HĐND TP. Hà Nội

Ngoài ra, HĐND thành phố xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Hà Nội thực hiện dự án kết nối đường Vành đai 4 với đường vành đai 5.

HĐND thành phố cũng xem xét các nghị quyết khác về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giao thông, tư pháp; một số mức chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trước đó, Thường trực HĐND thành phố cho biết tại kỳ họp thứ 26 sẽ xem xét, thông qua 26 nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án do UBND thành phố đề xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội phát biểu khai mạc

Tuy nhiên, đến sáng nay Thường trực HĐND thành phố đã rút 3 dự án khỏi chương trình kỳ họp. Bao gồm: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo; Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Việc rút hồ sơ trình đối với 3 dự án tại kỳ họp này sau khi các Ban của HĐND TP. Hà Nội đã thẩm tra và cáo báo.

UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo chất lượng, quy trình, thủ tục theo quy định và sẽ trình HĐND thành phố tại kỳ họp tiếp theo.