Hé lộ bí mật của ông chủ công ty công nghệ Trần Lê Duy và 63 nhân viên có trình độ cao

Ngày 27/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Theo đó, khoảng 14h ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra tại địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Qua kiểm tra phát hiện có 63 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối mạng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao nên đã tập trung xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (sinh năm 1983), trú phường Thanh Khê được một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch, theo các đối tượng khai thì người này cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động về phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do người này cung cấp.

Duy đã tuyển nhân viên và thành lập các cơ sở để hoạt động trong các lĩnh vực lập trình, gia công các phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, các phần mềm giao dịch tiền ảo…

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (sinh năm 1988), trú cùng phường vào làm việc và bổ nhiệm Sơn làm người quản lý các dự án của cơ sở.

Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một người nam tên là Torres (trú tại Campuchi) thực hiện các dự án Website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa… .

Người này yêu cầu cơ sở của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc “Fix” lỗi của các Website này trong quá trình vận hành…

(Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để thực hiện các dự án cờ bạc này, Duy thuê văn phòng để làm địa điểm, thành lập mô hình hoạt động như một công ty, đặt tên cho cơ sở để lấy danh nghĩa công ty để tuyển dụng hàng loạt nhân viên chuyên môn vào làm việc.

Duy đã tổ chức hoạt động rất tinh vi và sử dụng các thủ đoạn tối ưu hoá tính bảo mật nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn hình thành các nhóm “Chat” thiết lâp từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật.

Quá trình hoạt động, Duy, Sơn yêu cầu tất cả các nhân viên trong cơ sở phải sử dụng biệt danh, không sử dụng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng...

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang Website cá cược trực tuyến trên internet.

Công an khởi tố 19 đối tượng có liên quan về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 4 cơ sở khác trực thuộc hệ thống; đồng thời tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 xe ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng…

Đáng chú ý, trong số 63 nhân viên của công ty thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Trần Lê Duy và đồng bọn đã có hành vi tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người để thực hiện việc xây dựng và cập nhật các Website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.