Hé lộ bức thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cô giáo cũ

11-09-2025 - 07:08 AM | Tài chính quốc tế

Báo chí Trung Quốc vừa đăng bức thư mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viết gửi cô giáo Ngữ văn cách đây 20 năm, để bày tỏ sự cảm kích sau khi nhận được cuốn sách bà gửi tặng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cô giáo cũ. (Ảnh: China Daily)

“Cô Trần kính mến: Chào cô! Em đã nhận được thư của cô. Xin chân thành cảm ơn cô đã gửi tặng tác phẩm văn học thiếu nhi. Em vô cùng khâm phục khi cô dù đã nghỉ hưu vẫn miệt mài cống hiến không ngừng… Tình nghĩa cô trò, em sẽ mãi không bao giờ quên”, báo China Daily đăng trích đoạn bức thư của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Bức thư được gửi cách đây hơn 20 năm, khi ông Tập Cận Bình còn là lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến. Ông viết bức thư sau khi nhận được sách mà cô giáo Trần Thu Ảnh gửi tặng.

Trong thư, ông Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc.

Mới đây, 8 giáo viên đặc biệt thuộc chương trình dạy học vùng khó khăn được trao danh hiệu “Nhà giáo đẹp nhất Trung Quốc” đã viết thư gửi ông Tập, để báo cáo tình hình công tác và chia sẻ trải nghiệm khi bám trụ nơi tuyến đầu giáo dục nông thôn, đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện vai trò, gắn bó cả đời với sự nghiệp gieo chữ nơi làng quê.

Ngày 8/9 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư hồi âm, một lần nữa nhấn mạnh giáo dục là quốc kế đại sự, trong đó giáo viên là nền tảng.

“Hy vọng các thầy cô tiếp tục kiên định với lý tưởng giáo dục, không ngừng nâng cao năng lực dạy học, dành tâm huyết để nuôi dưỡng, dẫn dắt học sinh trưởng thành khỏe mạnh, nỗ lực đào tạo ngày càng nhiều những người kế thừa và xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao; góp phần vào sự nghiệp chấn hưng nông thôn và xây dựng một cường quốc giáo dục”, Xinhua dẫn trích đoạn bức thư.

Chương trình nhà giáo đặc biệt là một sáng kiến ​​do chính quyền trung ương tài trợ, đã đưa khoảng 1,18 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học đến giảng dạy tại nhiều vùng nông thôn thuộc miền trung và miền tây đất nước kể từ năm 2006. Chương trình đã bao phủ hơn 30.000 trường học, trải rộng trên hơn 1.000 huyện thuộc 22 khu vực cấp tỉnh.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

