Hé lộ đầu tiên về dự án nhà ở xã hội của Vingroup tại Quảng Ngãi: Mở bán 142 căn, giá bán ra sao?

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công bố thông tin về việc nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại Dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Nam Đông Hà, do Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 1/11/2025 đến ngày 30/11/2025, không bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Dự án được triển khai tại phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, có tổng diện tích khoảng 13,69 ha, trong đó 11.547 m2 dành cho phát triển nhà ở xã hội với 142 căn. Mỗi căn có diện tích xây dựng không quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần.

Tiến độ thực hiện dự án từ quý IV/2021 đến quý IV/2024. Hiện chủ đầu tư đang xây dựng và trình thẩm định giá bán theo quy định của pháp luật; sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giá bán và giá thuê mua sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Tổng thể Dự án nhà ở xã hội của Vingroup tại tại phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà.

Hồ sơ đăng ký nộp tại Ban Quản lý Vincom Shophouse Royal Park, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hoặc chủ đầu tư Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail có trụ sở tại Tòa nhà Symphony, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Việc triển khai khu nhà ở xã hội trong tổng thể dự án Nam Đông Hà được đánh giá là bước đi phù hợp với chủ trương phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu vực miền Trung. Dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng tại Quảng Trị mà còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị của thành phố Đông Hà trong giai đoạn 2025–2030.

Về việc triển khai việc phát triển nhà ở xã hội, tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu xây dựng khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Các dự án này được phát triển dưới thương hiệu Happy Home, hướng tới mô hình nhà ở xã hội có chất lượng và tiện ích cao hơn, góp phần thay đổi hình ảnh phân khúc này trong mắt người dân.

Một số dự án tiêu biểu đã và đang được triển khai gồm Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) với quy mô hơn 4.000 căn hộ, Happy Home Cam Ranh (Khánh Hòa) rộng khoảng 87,6 ha, cùng các khu nhà ở xã hội tại Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa và nhiều địa phương khác đang trong giai đoạn xin phép và chuẩn bị đầu tư.



