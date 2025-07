Hé lộ không gian sống của những gia đình danh giá có tầm ảnh hưởng bậc nhất miền Trung

Cư dân Đảo Châu Âu mỗi ngày được chăm sóc sức khỏe bởi "tam giác trị liệu" được nghiên cứu tỉ mỉ, kĩ lưỡng, nổi bật là clubhouse rộng hơn 7500m2.

Không gian sống đắt giá bậc nhất Nghệ An

Đảo Châu Âu là phân khu mới nhất, cao cấp và đắt giá nhất của đại công viên xanh Eco Central Park (rộng gần 200ha, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) vừa được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu ra thị trường.

Đảo Châu Âu kế thừa kinh nghiệm phát triển dòng biệt thự đảo trở thành bất động sản kinh điển của miền Bắc tại Ecopark (rộng gần 500ha, nằm tại phía Đông Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm 14km). Đồng thời, nhà sáng lập Ecopark đưa kiến trúc châu Âu, tiện ích trị liệu, chăm sóc sức khỏe vượt trội vào từng m2 sống tạo nên dòng sản phẩm Wellness Island tiên phong xuất hiện tại miền Trung.

Biệt thự đơn lập Đảo Châu Âu

Phát triển trên diện tích đất 33ha, nhà sáng lập Ecopark dành 10ha cho mặt nước, 4.7ha cho công trình xây dựng. Với tỉ lệ 1m2 xây dựng tương ứng 2m2 mặt nước, nhà sáng lập Ecopark tự tạo nên kỉ lục của chính mình trong 22 năm phát triển bất động sản xanh, bền vững.

Với 5ha dành cho hạ tầng, trung tâm Đảo Châu Âu là một vòng tròn giao thông lớn đóng vai trò như "trục xương sống" kết nối tất cả các nhánh đảo. Vòng tròn này giúp phân luồng giao thông thông minh, mang đến sự lưu thông mềm mại. Bên cạnh đó, những tuyến đường nội khu được thiết kế rộng và uốn quanh mặt nước, tạo nên không gian khuyến khích di chuyển chậm, dạo bộ, đạp xe, thư giãn ven hồ, kích thích lối sống thân thiện với môi trường.

90% các căn biệt thự đều có tầm "view" mặt nước

Lấy nước làm ngôn ngữ thiết kế chính, 100% biệt thự Đảo Châu Âu có tầm "view" không giới hạn, 90% các căn biệt thự đều có tầm "view" mặt nước dài 20-50m. Mặt nước chảy hiền hòa theo đường đường cong mềm mại được xem là vượng địa, mang lại tài khí, thịnh vượng và sinh khí dồi dào cho gia chủ.

Nói về tác dụng của nước, một nghiên cứu tại Canada (2018) chỉ ra rằng người sống gần mặt nước có tỷ lệ tử vong thấp hơn 12–17% so với người sống xa nguồn nước tự nhiên. Nghiên cứu "BlueHealth" châu Âu (2019) cho hay, chỉ cần 2 giờ mỗi tuần tiếp xúc với môi trường nước đã giúp cải thiện rõ rệt sức khỏe tâm thần và tăng mức độ hài lòng trong cuộc sống. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Environmental Health Perspectives: người sống trong vòng bán kính 1km quanh mặt nước có chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ cao hơn, ít mắc các bệnh mạn tính hơn nhóm còn lại.

Giá trị đắt giá làm nên di sản truyền đời

Tại Đảo Châu Âu- khu compound độc đáo bậc nhất Nghệ An, giá trị sử dụng không gói gọn trong ranh giới của mỗi biệt thự. Ngoài căn nhà của mình, cư dân được thừa hưởng gấp nhiều lần những giá trị đắt giá vượt ra khỏi ranh giới.

Cụm đảo phù hợp cho những gia đình, dòng tộc muốn sinh sống gần nhau nhưng vẫn riêng tư, kín đáo

Đầu tiên, tại Đảo Châu Âu – nơi giới tinh hoa xứ Nghệ chọn làm chốn đi về, an ninh và riêng tư không chỉ là tiêu chuẩn, mà là triết lý sống. Khu biệt lập này được bảo vệ nghiêm ngặt bởi 4 lớp cổng kiểm soát, hệ thống camera giám sát thông minh cùng lực lượng an ninh tuần tra 24/7. Chỉ chủ nhân mới có quyền quyết định ai được phép bước qua cánh cổng dẫn vào đảo. Tại đây, mặt nước cũng đóng vai trò như một vành đai an ninh tự nhiên, tạo khoảng cách, tách biệt không gian sống của cư dân với thế giới bên ngoài.

"Với người giàu, có sức ảnh hưởng thì tính riêng tư, bảo mật được họ đặt lên hàng đầu. Khi đó ngôi nhà của họ không chỉ là nơi ở, thư giãn, hưởng thụ mà còn là nơi bắt đầu hay phát triển một mối quan hệ đặc biệt cũng có sức tác động không hề nhỏ lên cộng đồng. Đó cũng là nơi họ tiếp khách hay cần một chốn riêng tư mà chỉ có tại nhà riêng mới đảm bảo an toàn, bảo mật", bà Nguyễn Kim Chi - Giám đốc điều hành Công ty TNHH BĐS Smartland đồng thời là một nhà đầu tư 22 năm kinh nghiệm cho hay.

Đảo Châu Âu sở hữu mật độ cây xanh, cây cổ thụ cao nhất Eco Central Park

Thứ hai, với hệ sinh thái cảnh quan cây xanh và mặt nước được quy hoạch đồng bộ, cư dân Đảo Châu Âu an tâm tận hưởng mà không cần lo lắng đến việc chăm sóc. Mọi công tác duy tu và phát triển cảnh quan đều do đội ngũ kỹ sư, nghệ nhân cảnh quan, cây xanh dày dạn kinh nghiệm của chủ đầu tư Ecopark trực tiếp đảm nhiệm. Với hơn 22 năm kiến tạo những khu đô thị xanh bền vững, sở hữu giải thưởng danh giá – "Khu đô thị có cảnh quan đẹp nhất thế giới", đội ngũ Ban cây xanh Ecopark cam kết kiến tạo Đảo Châu Âu trở thành viên ngọc quý biệt lập, đắt giá bậc nhất giữa lòng Eco Central Park.

Clubhouse rộng 7500 m2 chăm sóc tiện ích 24/7 cho cư dân

Thứ ba, với hệ tiện ích dịch vụ nội khu, tại Đảo Châu Âu, chủ nhà không cần tự mình đầu tư một bể bơi điện phân muối, không cần sở hữu 1 spa chăm sóc sức khỏe và nghĩ về việc vận hành, mà sẽ có clubhouse rộng 7500 m2 được nhà sáng lập Ecopark đầu tư 200 tỷ để phục vụ 24/7 cho cư dân. Clubhouse là trái tim của Đảo Châu Âu khi được thiết kế có vườn trẻ em giữa thiên nhiên, bể bơi 4 mùa điện phân muối rộng 300m2, không gian chơi trong nhà của trẻ em rộng 140m2, khu tập gym, yoga rộng 300m2, nhà hàng wellness rộng 400m2. Một khu spa wellness đặc biệt kết hợp y học hiện đại với công nghệ và nghệ thuật tạo cảm xúc cũng sẽ có tại clubhouse.

Tầm view không giới hạn tại Đảo Châu Âu

Yếu tố thứ tư – tầm nhìn (view) – luôn là thước đo giá trị trong bất động sản cao cấp: view tới đâu, giá trị sử dụng và trải nghiệm sống vươn tới đó. Tại Đảo Châu Âu, 90% biệt thự sở hữu tầm nhìn hướng mặt nước – không chỉ là vẻ đẹp ổn định theo năm tháng mà ngày một thăng hoa. Khác với những nơi chủ nhân phải xây hồ, dựng rào để tạo cảnh quan riêng, tại đây, cư dân được thụ hưởng trọn vẹn 10ha mặt nước cảnh quan tự nhiên như một phần của ngôi nhà. Mỗi biệt thự mở tầm nhìn ra khu vườn riêng, mặt nước và cả khoảng xanh trước nhà đối diện, tạo nên chuỗi cảnh quan tầng lớp, đắt giá và hiếm có.

Shophouse vừa ở vừa kinh doanh mang đậm kiến trúc châu Âu

Thứ năm là giá trị thương hiệu – dấu ấn khác biệt không thể nhầm lẫn. Chỉ cần nhìn vào khung cảnh nơi đây, người ngoài sẽ nhận ra: chủ nhân ngôi nhà này đang sống tại Đảo Châu Âu – khu biệt thự danh giá bậc nhất Nghệ An. Danh xưng ấy không phải ngẫu nhiên mà có, đó là thành quả của một tổng thể quy hoạch chỉn chu, kiến trúc độc bản và hệ cảnh quan đạt đến tầm nghệ thuật – những giá trị không thể sao chép.

"Không chỉ là chốn an cư, Đảo Châu Âu là không gian sống của những giá trị bền vững – nơi từng m2 đất, từng dòng nước, từng nhành cây đều được kiến tạo để phục vụ cho phong cách sống đỉnh cao: riêng tư tuyệt đối, sức khỏe toàn diện và đậm chất tinh hoa. Đảo Châu Âu không đơn thuần là nơi ở, mà là di sản được giữ gìn, kế thừa và truyền lại qua nhiều thế hệ", ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện nhà sáng lập Ecopark nói về định hướng phát triển của phân khu đắt giá bậc nhất Eco Central Park.

