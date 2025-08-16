Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-08-2025 - 12:45 PM | Xã hội

Trong quy hoạch giao thông đô thị, Đà Nẵng định hướng phát triển hầm qua sân bay, sông Hàn và nhiều tuyến tàu điện ngầm.

Ngày 16-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã hoàn thiện. Điểm đáng chú ý của quy hoạch lần này là định hướng phát triển nhiều tuyến giao thông ngầm tại khu vực trung tâm.

Theo đó, thành phố dự kiến xây dựng hầm qua sân bay Đà Nẵng, kết nối phía Đông và phía ây nhằm giảm tải cho các tuyến Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám. 

Tuyến hầm dài khoảng 2,1 km, bắt đầu từ nút giao Trường Chinh – Đinh Thị Vân, đi ngầm qua sân bay, đến Duy Tân rồi đi  lên sau nút giao Nguyễn Hữu Thọ. Hầm được thiết kế cho cả đường bộ và tuyến MRT1 (tàu điện ngầm - tàu điện đô thị).

Ngoài ra, quy hoạch cũng xác định hầm qua sông Hàn (kết nối đường Đống Đa và Vân Đồn) dài khoảng 0,83 km, phục vụ đồng thời giao thông đường bộ và tuyến MRT2.

Một công trình khác là hầm qua ga đường sắt mới, nối ga đường sắt với đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh, dài khoảng 0,8 km, đi ngầm qua đường sắt cao tốc, đường sắt thường và cao tốc đường bộ. Tuyến này gắn với hệ thống tàu điện nhẹ.

Đối với giao thông công cộng, thành phố định hướng xây dựng 2 tuyến tàu điện ngầm và 1 tuyến tàu điện nhẹ. Cụ , tuyến MRT1 đi ngầm khoảng 6,1 km, từ nút giao Vành đai 2 – Đinh Liệt, qua sân bay, Công viên 29-3 đến ga đường sắt trung tâm ở phường Thanh Khê.

Tuyến MRT2 đi ngầm 4,3 km, từ nút giao Ngô Quyền – Trần Thánh Tông, qua sông Hàn, đến ga đường sắt trung tâm. Tuyến LRT6 đi ngầm khoảng 1,3 km tại khu vực tượng đài 2-9.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc phát triển hệ thống giao thông ngầm sẽ giúp tiết kiệm quỹ đất, hình thành không gian ngầm đa chức năng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác đô thị.

