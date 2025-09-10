Hé lộ về chiếc tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á: Từ hung thần chiến tranh bất đắc dĩ chuyển mình thành sứ giả hoà bình

Chiếc tàu sân bay mang tên HTMS Chakri Naruebet được coi là niềm tự hào và minh chứng cho vị thế ngày càng lớn mạnh của Thái Lan. Con tàu được đặt hàng từ một nhà đóng tàu Tây Ban Nha vào năm 1992 và chính thức đưa vào biên chế hải quân Thái Lan năm 1997. Với chiều dài 182,6 mét, Chakri Naruebet có khả năng mang theo 9 tiêm kích Harrier AV-8S và 14 trực thăng, vận hành bởi thủy thủ đoàn 605 người.

Tuy nhiên, năm 1997 cũng chính là thời điểm khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra, giáng đòn mạnh vào tham vọng quốc phòng của Bangkok. Ngân sách eo hẹp khiến con tàu phần lớn thời gian neo đậu trong cảng thay vì hoạt động trên biển.

Ban đầu, Chakri Naruebet được trang bị phi đội tiêm kích Harrier AV-8S. Nhưng đến năm 2006, toàn bộ số máy bay này bị loại biên vì quá cũ, để lại một nghịch lý: Thái Lan có tàu sân bay nhưng lại không có máy bay để triển khai. Đáng chú ý, Thái Lan là quốc gia cuối cùng trên thế giới còn sử dụng thế hệ Harrier đầu tiên trước khi loại bỏ hoàn toàn.

Tình cảnh này khiến Chakri Naruebet – vốn đã là tàu sân bay nhỏ nhất thế giới – càng trở nên lép vế so với các cường quốc.

Dù hạn chế trong năng lực tác chiến, HTMS Chakri Naruebet vẫn có vai trò quan trọng trong các sứ mệnh nhân đạo. Con tàu từng tham gia hỗ trợ sau thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, cũng như trong các chiến dịch cứu trợ lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan năm 2010 và 2011.

Được kỳ vọng là biểu tượng cho sức mạnh của nền quân sự đang lên, HTMS Chakri Naruebet lại trở thành minh chứng cho những giới hạn của tham vọng quốc phòng khi đối mặt với thực tế kinh tế và chính trị.

Ngày nay, Chakri Naruebet vẫn neo đậu ở căn cứ hải quân Sattahip (tỉnh Chon Buri), phần nhiều được xem như “biểu tượng” hơn là một công cụ răn đe quân sự thực sự.

Nguồn: BI