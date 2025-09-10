Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ về chiếc tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á: Từ hung thần chiến tranh bất đắc dĩ chuyển mình thành sứ giả hoà bình

10-09-2025 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Vào cuối thập niên 1990, Thái Lan từng trở thành quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á nắm trong tay một trong những biểu tượng tối thượng của sức mạnh quân sự thế giới: tàu sân bay.

Chiếc tàu sân bay mang tên HTMS Chakri Naruebet được coi là niềm tự hào và minh chứng cho vị thế ngày càng lớn mạnh của Thái Lan. Con tàu được đặt hàng từ một nhà đóng tàu Tây Ban Nha vào năm 1992 và chính thức đưa vào biên chế hải quân Thái Lan năm 1997. Với chiều dài 182,6 mét, Chakri Naruebet có khả năng mang theo 9 tiêm kích Harrier AV-8S và 14 trực thăng, vận hành bởi thủy thủ đoàn 605 người.

Tuy nhiên, năm 1997 cũng chính là thời điểm khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra, giáng đòn mạnh vào tham vọng quốc phòng của Bangkok. Ngân sách eo hẹp khiến con tàu phần lớn thời gian neo đậu trong cảng thay vì hoạt động trên biển.

Ban đầu, Chakri Naruebet được trang bị phi đội tiêm kích Harrier AV-8S. Nhưng đến năm 2006, toàn bộ số máy bay này bị loại biên vì quá cũ, để lại một nghịch lý: Thái Lan có tàu sân bay nhưng lại không có máy bay để triển khai. Đáng chú ý, Thái Lan là quốc gia cuối cùng trên thế giới còn sử dụng thế hệ Harrier đầu tiên trước khi loại bỏ hoàn toàn.

Tình cảnh này khiến Chakri Naruebet – vốn đã là tàu sân bay nhỏ nhất thế giới – càng trở nên lép vế so với các cường quốc.

Dù hạn chế trong năng lực tác chiến, HTMS Chakri Naruebet vẫn có vai trò quan trọng trong các sứ mệnh nhân đạo. Con tàu từng tham gia hỗ trợ sau thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, cũng như trong các chiến dịch cứu trợ lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan năm 2010 và 2011.

Được kỳ vọng là biểu tượng cho sức mạnh của nền quân sự đang lên, HTMS Chakri Naruebet lại trở thành minh chứng cho những giới hạn của tham vọng quốc phòng khi đối mặt với thực tế kinh tế và chính trị.

Ngày nay, Chakri Naruebet vẫn neo đậu ở căn cứ hải quân Sattahip (tỉnh Chon Buri), phần nhiều được xem như “biểu tượng” hơn là một công cụ răn đe quân sự thực sự.

Nguồn: BI

Một nước Đông Nam Á sắp sở hữu tàu sân bay

Hồng Duy

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á giảm mạnh, sát đáy lịch sử, chờ quyết định từ ông Trump

Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á giảm mạnh, sát đáy lịch sử, chờ quyết định từ ông Trump Nổi bật

Hai quốc gia chủ chốt BRICS vào tầm ngắm: Ông Trump giục EU áp thuế 100% bạn hàng của Nga, châu Âu liệu có hành động?

Hai quốc gia chủ chốt BRICS vào tầm ngắm: Ông Trump giục EU áp thuế 100% bạn hàng của Nga, châu Âu liệu có hành động? Nổi bật

Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách

Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách

21:34 , 10/09/2025
Elon Musk bị kiện vì đổ lỗi cho khách hàng: Tesla tự hào công nghệ tiên tiến nhưng có chuyện thì chối bỏ trách nhiệm

Elon Musk bị kiện vì đổ lỗi cho khách hàng: Tesla tự hào công nghệ tiên tiến nhưng có chuyện thì chối bỏ trách nhiệm

21:00 , 10/09/2025
Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung?

Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung?

20:28 , 10/09/2025
Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục ngay trên sóng truyền hình trong ngày đầu nhậm chức, lý do bất ngờ khiến nhiều người lo lắng

Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục ngay trên sóng truyền hình trong ngày đầu nhậm chức, lý do bất ngờ khiến nhiều người lo lắng

20:00 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên