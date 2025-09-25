Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ viên kim cương cỡ lớn hiếm có nhất trong hơn một thế kỷ

25-09-2025 - 15:27 PM | Lifestyle

Viên kim cương 2.492 carat tìm thấy ở Botswana có thể vào bảo tàng hoặc bộ sưu tập, nhưng trước hết phải được định giá chính xác.

Viên kim cương lớn thứ 2 trên thế giới có thể sớm tìm được nơi để mới trong bảo tàng hoặc bộ sưu tập của một nhân vật hoàng gia nào đó, nhưng chỉ sau khi được đánh giá thận trọng.

Được khai quật ở Botswana năm ngoái, viên đá nặng 2.492 carat này có tên là Motswedi.

Trước khi tìm được chủ mới, nhà buôn ngọc HB Antwerp cần định giá viên đá — điều đang tỏ ra khó khăn.

“Hiện rất khó để định giá nó”, bà Margaux Donckier, giám đốc đối ngoại của HB Antwerp, nói với AFP – “Chúng tôi phải kiểm tra viên đá trước và xem có thể thu được gì sau khi được cắt mài.”

Hé lộ viên kim cương cỡ lớn hiếm có nhất trong hơn một thế kỷ- Ảnh 1.

Viên kim cương do công ty khai thác mỏ Canada Lucara phát hiện này là viên kim cương lớn nhất được thấy trong 120 năm qua kể từ khi phát hiện ra Kim cương Cullinan nổi tiếng thế giới.

Viên kim cương nặng 3.106 carat trên được tìm thấy ở Nam Phi năm 1905 và đã được cắt thành 9 viên riêng biệt, nhiều viên trong số đó hiện là một phần của trang sức Hoàng gia Anh.

Mặc dù Motswedi chưa có giá chính thức, “nó đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới”, bà Margaux Donckier nói với AFP.

HB Antwerp đang trưng bày Motswedi cùng 3 viên đá khác — trong đó có viên kim cương lớn thứ 3 thế giới, mới được tìm thấy tại cùng một mỏ.

Theo bà Margaux Donckier, mặc dù ở giai đoạn này khó định giá từng viên riêng lẻ, nhưng tổng giá trị 4 viên này có thể đạt ít nhất 100 triệu USD.

“Kích thước của những viên đá này hiếm đến mức chúng hoàn toàn có thể được đưa vào một bảo tàng” - bà Margaux Donckier nói - “Nhưng cũng có thể rơi vào tay một nhân vật hoàng gia muốn thêm nó vào bộ sưu tập của mình”.

Hình ảnh cho thấy viên kim cương khổng lồ nằm trên lòng bàn tay một người, kích thước của nó càng được minh họa rõ hơn qua bức ảnh so sánh với một quả bóng gôn.

Hé lộ viên kim cương cỡ lớn hiếm có nhất trong hơn một thế kỷ- Ảnh 2.

HB Antwerp đang trưng bày Motswedi cùng với 3 loại đá quý khác - bao gồm viên kim cương lớn thứ 3 thế giới, gần đây được tìm thấy trong cùng một mỏ.

Viên đá được tìm thấy ở mỏ Karowe, nằm cách thủ đô Gaborone của Botswana khoảng 483 km về phía bắc.

Hai viên kim cương khổng lồ khác cũng được phát hiện tại mỏ này trong những năm gần đây — Sewelo nặng 1.758 carat và Lesedi La Rona nặng 1.109 carat.

Năm 2017, ông Laurence Graff, nhà sưu tập kim cương người Anh, đã chi 53 triệu USD cho Lesedi La Rona. Hai năm sau, năm 2019, Louis Vuitton mua viên Sewelo với một khoản tiền chưa được tiết lộ.

Theo Daily Mail
Viên "kim cương hoàn hảo": Nặng tới hơn 100 carat, hoàn mỹ tới khó tin

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
viên kim cương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần thứ 2, MC Lại Văn Sâm phải ra thông báo khẩn

Lần thứ 2, MC Lại Văn Sâm phải ra thông báo khẩn Nổi bật

Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á Nổi bật

Gia thế khủng của tổng tài đang bị khán giả đòi "xoá sổ"

Gia thế khủng của tổng tài đang bị khán giả đòi "xoá sổ"

14:58 , 25/09/2025
Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"

14:45 , 25/09/2025
Căn bếp 3m² khiến dân mạng trầm trồ: Chật đến mức khó nhấc chân, nhưng gọn gàng và “cao cấp” bất ngờ

Căn bếp 3m² khiến dân mạng trầm trồ: Chật đến mức khó nhấc chân, nhưng gọn gàng và “cao cấp” bất ngờ

14:39 , 25/09/2025
Đem 11 tỷ từ nước ngoài về quê xây biệt thự dưỡng già rộng 1.000m2, ngày tân gia chính quyền thông báo: Phải phá dở ngay lập tức

Đem 11 tỷ từ nước ngoài về quê xây biệt thự dưỡng già rộng 1.000m2, ngày tân gia chính quyền thông báo: Phải phá dở ngay lập tức

14:15 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên