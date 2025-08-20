Hé lộ xế hộp tiền tỷ vừa về tay Chi Pu, "người bạn đồng hành" mới đặc biệt thế nào?

Ngày 19/8 vừa qua, nữ ca sĩ Chi Pu, Đại sứ thương hiệu của Geely tại Việt Nam, chính thức nhận chiếc SUV cao cấp Monjaro Flagship. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính thương mại mà còn là dấu ấn khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Geely và Chi Pu, khi mẫu xe này sẽ đồng hành cùng nữ nghệ sĩ ở mọi hoạt động trong thời gian tới. Lễ nhận xe diễn ra trong không khí trang trọng, với sự hiện diện của đại diện Geely Việt Nam và các đối tác, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và giới truyền thông.

Trước khi chính thức trở thành chủ nhân của Monjaro Flagship, Chi Pu đã có một hành trình đồng hành cùng thương hiệu Geely ngay từ những ngày đầu ra mắt tại Việt Nam. Cô từng xuất hiện cùng mẫu SUV đô thị trẻ trung Geely Coolray, mẫu xe đầu tiên được Geely giới thiệu đến thị trường Việt Nam. Sự hợp tác này đã tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ, khẳng định sự phù hợp giữa hình ảnh năng động, hiện đại của Chi Pu và triết lý tiên phong, công nghệ của Geely.

Chi Pu nhận chiếc SUV cao cấp Monjaro.

Lựa chọn xứng tầm

Việc Chi Pu lựa chọn Monjaro Flagship làm "người bạn đồng hành" tiếp theo là một minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của cô vào chất lượng của Geely. Monjaro Flagship là một mẫu SUV cao cấp, được phát triển trên nền tảng kiến trúc mô-đun CMA (đồng phát triển với Volvo), mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ đỉnh cao.

Mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0L Turbo mạnh mẽ với công suất 238 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Aisin và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 7,7 giây.

Bên trong khoang cabin, Monjaro Flagship mang đến một không gian tiện nghi và hiện đại với nhiều trang bị vượt trội. Xe sở hữu hệ thống ba màn hình liền mạch, bao gồm đồng hồ kỹ thuật số 10.25 inch, màn hình trung tâm 12.3 inch và màn hình dành cho ghế phụ 12.3 inch.

Đặc biệt, hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa Infinity trên Monjaro Flagship giúp Chi Pu có thể tận hưởng trọn vẹn những bản nhạc mới nhất hay làm việc về những dự án âm nhạc sắp tới ngay trong khi di chuyển. Cùng với đó, ghế bọc da có tính năng massage và cửa sổ trời toàn cảnh panorama mang lại trải nghiệm thư giãn và thoải mái trên mọi hành trình. Ngoài ra, xe còn tích hợp các công nghệ an toàn tiên tiến như hỗ trợ lái xe bán tự động cấp độ 2, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, và camera 360 độ, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách.

Giá bán niêm yết của Geely Monjaro Flagship tại Việt Nam là 1.199.000.000 đồng.

Mẫu xe Chi Pu chọn là dòng SUV bán siêu chạy tại Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chi Pu đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình cùng Geely, đặc biệt là với mẫu xe Monjaro. Cô cho biết, việc trở thành đại sứ thương hiệu không chỉ là một vai trò truyền thông mà thực sự là một "hành trình nhiều cảm xúc". Chi Pu cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tâm huyết từ đội ngũ Geely, và tin rằng thương hiệu này mang lại cảm hứng về một lối sống hiện đại, tự tin và bền vững, rất đồng điệu với con đường mà cô đang theo đuổi.

Khi được hỏi về cảm nhận lần đầu tiên trải nghiệm Monjaro, Chi Pu chia sẻ rằng cô đã có cơ hội đồng hành cùng chiếc xe này trong chuyến công tác tại Trung Quốc vào tháng 6 vừa rồi. Dù chuyến đi diễn ra vào những ngày mưa và phải di chuyển liên tục, cô vẫn cảm thấy rất thoải mái và an toàn khi ngồi trên xe. Nữ ca sĩ đặc biệt ấn tượng với không gian nội thất tiện nghi, ghế ngồi êm ái, cách âm tốt và cảm giác chắc chắn khi di chuyển. "Monjaro không chỉ là xe, Geely giống như một người bạn đồng hành thấu hiểu, luôn khiến người ngồi trong xe cảm thấy an toàn, dễ chịu và có chút gì đó… rất riêng," cô chia sẻ. Chi Pu cũng bày tỏ sự bất ngờ và tự hào khi biết rằng Monjaro là mẫu SUV bán chạy nhất tại Trung Quốc, điều này càng củng cố niềm tin của cô vào thương hiệu.

Monjaro có giá hơn 1,1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Khi được hỏi về những dự định cùng chiếc Monjaro mới, Chi Pu cho biết cô muốn có một chuyến đi biển gần TP.HCM, như Vũng Tàu hay Lagi - Bình Thuận. Cô tưởng tượng cảm giác ngồi ở hàng ghế sau, mở cửa sổ trời panorama và tận hưởng nắng sớm, gió biển. Chi Pu chia sẻ: "Đó là những cung đường không quá xa nhưng đủ để cảm nhận sự êm ái, chắc chắn và yên tĩnh bên trong khoang xe. Chi không cần lo lắng gì, chỉ việc ngả lưng, nghe nhạc và tận hưởng hành trình. Một chuyến đi như vậy chắc chắn sẽ rất chill và đáng nhớ!".

Với sự kiện này, Chi Pu và Geely đã một lần nữa khẳng định sự hợp tác thành công, không chỉ trong vai trò đại sứ thương hiệu mà còn ở sự đồng điệu trong phong cách sống. Chiếc Geely Monjaro Flagship hứa hẹn sẽ trở thành "người bạn" đáng tin cậy, đồng hành cùng Chi Pu trên mọi hành trình sắp tới, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và đầy cảm hứng.