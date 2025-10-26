Hé mở tiềm lực Tuấn Huy Phú Thọ - chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park hơn 1.000 tỷ đồng

Tuấn Huy Phú Thọ có tiềm lực ra sao?

Công ty Cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ tiền thân là Công ty TNHH MTV Tuấn Huy, được thành lập từ ngày 8/3/2010, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 2/4/2013, Tuấn Huy Phú Thọ đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 9,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm này là ông Lại Anh Tuấn (SN 1981).

Theo ghi nhận trước thời điểm ngày 19/6/2020, ông Lại Anh Tuấn chính là chủ sở hữu của Tuấn Huy Phú Thọ.

Sau ngày này, vốn điều lệ của doanh nghiệp được tăng lên mức 20 tỷ đồng, tuy nhiên thông tin về chủ sở hữu của doanh nghiệp không được công bố.

Phối cảnh dự án Cẩm Khê Central Park

Đến ngày 17/8/2021, Tuấn Huy Phú Thọ tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 45 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Lại Anh Tuấn góp 43 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 95,556%); bà Trần Thị Hồng Hạnh và bà Bùi Thị Thanh Xuân góp 1 tỷ mỗi người (tỷ lệ sở hữu 2,222%).

Theo cập nhật mới nhất (hồi tháng 8/2022), vốn điều lệ của Tuấn Huy Phú Thọ đã được tăng lên mức 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm ông Lại Anh Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Dương Ngọc Trường- Phó Tổng Giám đốc.

Trong đó, ông Dương Ngọc Trường (SN 1981) hiện còn là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đất Mới.

Quay trở lại với Tuấn Huy Phú Thọ, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê (nay là xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), dự án có tên thương mại Cẩm Khê Central Park.

Dự án có quy mô 20,57 ha gồm 72 căn biệt thự, 323 căn shophouse và liền kề, hồ điều hòa rộng gần 3 ha dân số 1.604 người. Tổng mức đầu tư là hơn 1.078 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là 1.026 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng là 52 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của PV, ngày 24/9/2024, Tuấn Huy Phú Thọ đã sử dụng toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án Cẩm Khê Central Park - Phân khu 1, làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)- chi nhánh Thành An.

Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 25/9/2024), Tuấn Huy Phú Thọ cũng đã dùng toàn bộ quyền tài sản của công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư e và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có) để đầu tư Cẩm Khê Central Park - Phân khu 1, làm tài sản thế chấp tại VietinBank - chi nhánh Thành An

CMH Group có vai trò gì tại dự án Cẩm Khê Central Park?

Được biết, CMH Group chính là đơn vị phát triển dự án Cẩm Khê Central Park nêu trên. Doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, thành lập từ năm 2007.

Hiện CMH Group hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ và xây lắp. Gần 25,5 triệu cổ phần của công ty đang được niêm yết trên sàn HNX với mã chứng khoán là CMS.

Ảnh minh họa

Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của CMH Group cho thấy, tại hợp đồng hợp tác đầu tư với Tuấn Huy Phú Thọ số 16/2024/HĐHTĐT/CMH-THPT ngày 1/6/2024, cả hai bên sẽ cùng góp vốn để hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh dự án Cẩm Khê Central Park trên khu đất bàn giao đợt 1 có diện tích hơn 13,8 ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 527,9 tỷ đồng. Trong đó, Tuấn Huy Phú Thọ góp 97 tỷ đồng (tỷ lệ 18,38%), CMH Group góp 430,9 tỷ đồng (tỷ lệ 81,62%).

Tính đến ngày 30/6/2025, CMH Group còn ghi nhận khoản thu ngắn hạn và dài hạn từ Tuấn Huy Phú Thọ tổng số tiền gần 30,5 tỷ đồng, đây là khoản thu theo hợp đồng tổng thầu EPC: thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Cẩm Khê Central Park.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản thu ngắn hạn khác hơn 376,7 tỷ đồng từ Tuấn Huy Phú Thọ. Trong đó, có khoản tiền 230 tỷ đồng do CMH Group đã vay ngân hàng để nộp tiền sử dụng đất cho diện tích thửa đất hơn 13,8 ha theo thông báo ngày 31/12/2024 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thay Tuấn Huy Phú Thọ.

CMH Group còn ghi nhận khoản hàng tồn kho gần 40,6 tỷ đồng từ hợp đồng làm tổng thầu EPC 1102-1/2022 với Tuấn Huy Phú Thọ tại dự án Cẩm Khê Central Park. Giá trị hợp đồng tạm tính là 450,04 tỷ đồng, trong đó giá trị đã nghiệm thu là gần 164,8 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.



