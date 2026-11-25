Ghi nhận là minh chứng cho hành trình phát triển bền bỉ, lấy y đức và chất lượng điều trị làm kim chỉ nam, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của một hệ thống y tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam trên bản đồ y tế khu vực.

Dấu ấn tự hào tại diễn đàn tầm vóc khu vực ASEAN

Chiều ngày 14/11/2026, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Philippines 2026 đã long trọng diễn ra tại khách sạn quốc tế Winford Resort and Casino Manila (Philippines). Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Chính phủ hai nước Việt Nam và Philippines, lãnh đạo các Bộ, Ngành từ các quốc gia thành viên ASEAN, các chuyên gia kinh tế quốc tế cùng đông đảo lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tự hào được vinh danh trong Top 10 "Thương hiệu uy tín ASEAN 2026".

ThS.BS Nguyễn Mạnh Thắng – Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên tự hào chia sẻ "Danh hiệu Top 10 Thương hiệu uy tín ASEAN không chỉ là niềm tự hào của tập thể y bác sĩ, cán bộ nhân viên Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt, mà còn là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trên hành trình chuẩn hóa chất lượng y tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Hơn tất cả, đây là thước đo cho niềm tin mà hàng triệu người bệnh đã tin tưởng gửi gắm suốt hơn hai thập kỷ qua."

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt cùng nhiều tổ chức uy tín khác được vinh danh tại sự kiện

Sự kiện cũng đồng thời biểu dương 100 doanh nghiệp xuất sắc cùng các thương hiệu uy tín ASEAN hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như: hoạt động trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Du lịch, Dầu khí, Xây dựng, Mỹ phẩm, Điện – Điện tử, Thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao...

Đây đều là những đơn vị tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại khu vực.

Khẳng định vị thế một trong những tổ chức y tế tư nhân uy tín tại Việt Nam

Trải qua hơn hai thập kỷ, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã không ngừng mở rộng và vận hành mạng lưới 03 bệnh viện hiện đại: Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên (Phú Thọ) và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt (Hà Nội). Qua đó, hệ thống từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa y tế uy tín, trọn niềm tin cho người dân thủ đô, tỉnh Phú Thọ cùng các tỉnh thành lân cận như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên…

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hệ thống quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm và tận tâm. Đội ngũ y bác sĩ là bảo chứng cho chất lượng chẩn đoán và hiệu quả điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp tại toàn hệ thống, nổi bật là các chuyên khoa mũi nhọn như Ung bướu, Tim mạch, Thận – Lọc máu….

Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc ưu tú Bùi Văn Mạnh hiện đang công tác tại Khoa Khám bệnh, Hệ thống bệnh viện Lạc Việt là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Ghép tạng, Hồi sức cấp cứu và Nội thận – Lọc máu tại Việt Nam

Song hành cùng định hướng phát triển chuyên môn sâu, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt không ngừng tiên phong đầu tư và ứng dụng các công nghệ, trang thiết bị y khoa tiên tiến hàng đầu thế giới. Việc sở hữu hệ thống công nghệ cao giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, tối ưu hiệu quả chữa trị và mang lại trải nghiệm an tâm trọn vẹn cho khách hàng.

Tiêu biểu phải kể đến Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là Bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc trang bị hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500. Bên cạnh đó, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (tỉnh Phú Thọ) cũng phát triển mạnh mẽ với định hướng chiến lược đưa Ung bướu trở thành chuyên khoa mũi nhọn. Hàng loạt hệ thống trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị cũng được bệnh viện chú trọng đầu tư đồng bộ, hiện đại các phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT 128 dãy, Hệ thống Cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, Siêu máy cộng hưởng từ siêu dẫn MRI 1.5 Tesla; Hệ thống chụp - can thiệp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) tích hợp công nghệ siêu âm lòng mạch (IVUS), máy C-Arm phòng mổ hỗ trợ phẫu thuật ít xâm lấn và Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Synergy 160 lá,...giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc trang bị hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt là một trong số ít những bệnh viện tư nhân áp dụng Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Synergy 160 lá vào điều trị ung thư

Dấu ấn Top 10 "Thương hiệu uy tín ASEAN 2026" là niềm tự hào to lớn và là động lực để Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tiếp tục nỗ lực không ngừng trên hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng.

"Ghi nhận này vừa là động lực, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng. Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt cam kết sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu vào công nghệ y khoa hiện đại, hội tụ đội ngũ chuyên gia giỏi để người dân Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao ngay tại quê hương với chi phí hợp lý. Đồng thời, chúng tôi sẽ luôn gắn chặt sự phát triển chuyên môn với các hoạt động an sinh xã hội, giữ trọn triết lý 'Chăm sóc bằng cả trái tim' để đóng góp thiết thực cho sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của khu vực." - ThS.BS Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ thêm về định hướng phát triển của hệ thống trong tương lai.

Với nền tảng vững chắc đã tạo dựng cùng khát vọng vươn xa, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt sẽ tiếp tục không ngừng hoàn thiện và phát triển, trở thành điểm tựa y tế tin cậy hàng đầu và lan tỏa giá trị sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho cộng đồng.