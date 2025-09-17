Hệ thống Dat Xanh Services ký kết phát triển hàng trăm dự án trên toàn quốc

Hệ sinh thái toàn diện - bàn đạp triển khai dự án trên toàn quốc

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án cùng năng lực bán hàng vượt trội, Dat Xanh Services đã khẳng định vị thế đối tác tin cậy của chủ đầu tư và chủ đất trên khắp cả nước.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, hệ thống Dat Xanh Services đã ký kết và triển khai hàng chục dự án mới, nâng tổng số dự án tham gia phát triển lên đến hàng trăm, mỗi dự án đều ghi dấu bằng tiến độ nhanh và hiệu quả kinh doanh nổi bật.

Điểm khác biệt cốt lõi của Dat Xanh Services chính là mô hình hợp lực hệ thống và hệ sinh thái: Hội sở DXS đóng vai trò trung tâm hoạch định chiến lược, các công ty thành viên tại từng vùng miền trực tiếp nắm bắt thị hiếu, am hiểu địa phương, triển khai bán hàng và phát triển dự án tại từng khu vực. Sự cộng hưởng này không chỉ giúp DXS mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ Bắc vào Nam mà còn đảm bảo mỗi dự án được triển khai bài bản, sát nhu cầu, mang lại giá trị tối ưu cho đối tác và khách hàng.

Miền Bắc: Dấu ấn tại các thủ phủ bất động sản mới

Đất Xanh Miền Bắc - trụ cột khu vực của hệ thống tại khu vực phía Bắc đang triển khai hàng loạt dự án tiêu biểu: Anlac Green Symphony (Hà Nội), Bcons Uni Valley (TP.HCM), Tecco Elite City (Thái Nguyên), Hồng Bàng Midtown (Hải Phòng), Sun Urban City (Ninh Bình), ...

Đất Xanh Miền Bắc ký kết hợp tác chiến lược và phân phối độc quyền dự án Sun Urban City

Miền Trung: Đưa thương hiệu vươn ra dải đất di sản

Đất Xanh Miền Trung đã nhanh chóng khẳng định vai trò nhà phát triển dự án uy tín hàng đầu khu vực khi triển khai hàng loạt dự án nổi bật như Peninsula Da Nang, Vista Residence (Đà Nẵng), Hue Heritage (Huế), Palmera Quảng Ngãi, Solera Quy Nhơn, ...

Đất Xanh Miền Trung ký kết hợp tác phát triển và phân phối độc quyền dự án Hue Heritage

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ công ty mẹ Dat Xanh Services, Đất Xanh miền Trung đã có rất nhiều kinh nghiệm triển khai kinh doanh thành công chuỗi dự án của nhiều CĐT khác nhau.

Miền Tây: Bắt nhịp làn sóng đô thị hóa

Đất Xanh Miền Tây - cánh tay nối dài của hệ thống Dat Xanh Services tại khu vực cũng đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án quy mô như căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park, Hoà Bình Riverside, Khu đô thị Hoàng Phát, KDC Phước Thới, Rox Living Đông Hải, CIC Boulevard, Everich Central (An Giang), Rox Living Amaluna (Vĩnh Long), …

Miền Nam: Thị trường trọng điểm với những cú bứt phá

Khu vực miền Nam, hệ thống Dat Xanh Services liên tục ghi dấu ấn với các dự án căn hộ, nhà phố, đô thị mới. Nhiều dự án được phân phối thành công chỉ trong một nhịp bán hàng, triển khai kinh doanh về đích sớm trước tiến độ kế hoạch, đạt thành công rực rỡ.

Hệ thống Dat Xanh Services ký kết hợp tác và phát triển dự án A&T Saigon Riverside

Chỉ trong tháng 8 và 9 vừa qua, miền Nam đã liên tiếp ký kết và triển khai các dự án chiến lược như Lan Anh Avenue, Symlife, The Infinity, A&T Saigon Riverside…thu hút mạnh mẽ khách hàng và nhà đầu tư.

Đối tác phát triển dự án toàn diện

Với 22 năm kinh nghiệm phát triển dự án, Dat Xanh Services đã trở thành đối tác phát triển chiến lược của hàng trăm chủ đầu tư, chủ đất.

Cụ thể, Dat Xanh Services cung cấp 8 gói dịch vụ tích hợp trọn gói bao gồm:

- Tư vấn thị trường và sản phẩm: Nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh chuẩn xác, lập dự án đầu tư và đóng gói sản phẩm hiệu quả.

- Thiết kế và pháp lý dự án: Thiết kế ý tưởng, kiến trúc, thi công và thực hiện các công tác pháp lý đất đai, quy hoạch và thủ tục dự án, đảm bảo dự án hoàn chỉnh pháp lý.

- Tư vấn quản lý dự án: Lập dự toán, chuẩn bị thi công, đấu thầu, giám sát đến quản lý tổng thể, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu chi phí.

- Tổng thầu thi công: Thi công trọn gói, hoặc thi công từng phần, cam kết chất lượng và tiến độ xây dựng.

- Giải pháp tài chính: Tư vấn, thu xếp, cấu trúc và huy động vốn, bảo đảm dòng tiền ổn định cho phát triển dự án.

- Kinh doanh tiếp thị: Hoạch định chiến lược marketing và triển khai bán hàng giúp dự án thanh khoản trong thời gian nhanh nhất với hiệu quả cao nhất.

- Quản lý và vận hành dự án: Quản lý tài sản, vận hành tòa nhà, quản lý cho thuê, nâng cao giá trị bền vững cho bất động sản.

- Công nghệ bán hàng: Phát triển kênh bán hàng đa nền tảng, nền tảng online và dịch vụ hỗ trợ hiệu quả, giúp dự án tiếp cận nhanh chóng khách hàng mục tiêu.

Không chỉ phát huy nội lực, Dat Xanh Services còn mở rộng hợp tác để gia tăng giá trị dự án. Riêng năm 2025, DXS ký kết hơn 20 đối tác chiến lược trong tư vấn thiết kế, xây dựng, vận hành cùng nhiều nhà cung cấp thiết bị lớn trong và ngoài nước, giúp mỗi dự án đảm bảo chất lượng, tối ưu từ ý tưởng đến trải nghiệm khách hàng.

Dat Xanh Services ký kết hợp tác chiến lược cùng Huni Architectes (Pháp)

Với lợi thế hệ sinh thái toàn diện, chủ đầu tư, chủ đất thay vì phải tìm kiếm và làm việc với nhiều đối tác đơn lẻ, nay có thể hợp tác cùng DXS, một điểm điến cho mọi nhu cầu phát triển dự án.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đòi hỏi chuyên nghiệp, minh bạch và giải pháp toàn diện, Dat Xanh Services nổi bật như "cỗ máy hợp lực" quy mô lớn, kết nối hội sở với mạng lưới hơn 40 công ty thành viên, hơn 250 đại lý, và đội ngũ hơn 15.000 CBNV, Cộng tác viên hùng mạnh, dẫn dắt hàng trăm dự án trên toàn quốc, tạo nên dấu ấn nổi bật ở mọi vùng miền.

Chủ đầu tư/Chủ đất chỉ cần có đất hoặc dự án – Dat Xanh Services sẽ làm việc còn lại

Bằng năng lực và kinh nghiệm đã được chứng minh qua hàng trăm dự án phát triển thành công, Dat Xanh Services sẽ biến các quỹ đất thành những dự án có giá trị cao, tối ưu hóa lợi nhuận, cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện và xây dựng thương hiệu uy tín cho chủ đầu tư, chủ đất.