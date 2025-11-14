Hệ tiện ích đặc quyền giúp căn hộ Sun Group Bãi Cháy hút giới đầu tư

Sự kiện ra mắt nhà mẫu Sun Centro Town thuộc quần thể đô thị Sun Elite City và giới thiệu dự án đầu tháng 11 đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự. Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), tòa tháp cuối cùng C3 đã ghi nhận gần 1.500 lượt đăng ký đặt chỗ tính đến ngày 2/11, phản ánh sức hút mạnh mẽ của dự án và nhu cầu thị trường.

"Second-home" cách Hà Nội chỉ một tuyến cao tốc

Cùng với Hải Phòng, Quảng Ninh được xác định sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Định hướng phát triển đột phá này tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy dòng vốn và dân cư dịch chuyển về các đô thị ven biển, nơi vừa hội tụ tiềm năng du lịch, vừa kiến tạo chuẩn sống mới gắn liền dịch vụ – thương mại.

Trong bối cảnh không gian phát triển tại Hà Nội ngày càng chật chội, quỹ đất trung tâm hiếm dần, giá nhà liên tục leo thang khiến việc tìm kiếm không gian sống thoáng đãng, đầy đủ tiện ích trở nên khó khăn, xu hướng tìm đến những đô thị mới ven biển càng trở nên mạnh mẽ.

Anh Hải Nam (Thanh Xuân, Hà Nội), chia sẻ: "Thay vì phải chi tới 200–300 triệu đồng/m² để sở hữu một căn nhà sâu trong ngõ, diện tích hạn chế và tiện ích công cộng cách xa, thì một căn hộ mặt biển Hạ Long với mức giá chỉ từ 50-60 triệu đồng/m², ngay dưới chân tòa nhà sẵn có hàng loạt tiện ích hiện đại, nằm trong đô thị biển quy hoạch bài bản, rõ ràng là lựa chọn vô cùng hấp dẫn".

Cảng tàu quốc tế Hạ Long đón hàng nghìn lượt khách quốc tế đến Bãi Cháy mỗi năm, mở ra cơ hội đầu tư lưu trú cho các chủ căn hộ. Ảnh: Ánh Dương.

Không chỉ thuyết phục giới đầu tư bởi mức giá hợp lý so với mặt bằng Hà Nội, khả năng kết nối linh hoạt cũng là yếu tố khiến Sun Centro Town trở thành lựa chọn nổi bật. Với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, thời gian di chuyển chỉ khoảng 90 phút, cư dân đã có thể rời khỏi phố thị ồn ào để về với nhịp sống năng động nơi phố biển. Chính nhịp di chuyển "buổi sáng ăn phở Hà Nội – buổi chiều ngắm hoàng hôn trên vịnh" khiến Bãi Cháy trở thành lựa chọn đầu tiên khi người dân Hà Nội nghĩ đến một chốn nghỉ dưỡng cận kề trung tâm, đi lại dễ dàng.

Đáng chú ý hơn, trong tương lai, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long với vận tốc tối đa 350 km/h sẽ tạo bước đột phá về khả năng di chuyển. Khi tuyến giao thông này vận hành, thời gian kết nối giữa Hà Nội – Hạ Long có thể được rút ngắn đáng kể, mở ra tiềm năng tăng giá mạnh mẽ cho các bất động sản khu vực vịnh di sản, trong đó có Sun Centro Town.

Chưa kể, Sun Centro Town cùng quần thể Sun Elite City còn là đích đến của dòng khách quốc tế di chuyển từ sân bay Vân Đồn và cảng tàu khách Hạ Long, mang đến cơ hội khai thác kinh doanh cho các chủ sở hữu. Với hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, Sun Centro Town không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là "second-home" dễ tiếp cận nhất với người dân Thủ đô.

Hệ tiện ích đẳng cấp kiến tạo giá trị sống

Bể bơi bốn mùa mái kính dài 50m – một trong nhiều tiện ích đẳng cấp tại Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Giữa nhịp sống hối hả, Sun Centro Town mang đến một "tọa độ cân bằng" hiếm có, nơi cư dân sống chan hòa cùng thiên nhiên mà vẫn tận hưởng trọn vẹn tiện nghi hiện đại. Theo các sàn giao dịch bất động sản, khách hàng đánh giá cao vị trí trung tâm của dự án, song tiện ích sống mới là "đòn bẩy cảm xúc" khiến họ quyết định xuống tiền. Đó không chỉ là "dịch vụ đi kèm" mà còn là thước đo giá trị sống, là tiêu chí nhận diện đẳng cấp.

Tại Sun Centro Town, các không gian tiện ích được chăm chút đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Ngay tại tầng đế, cư dân có thể đắm mình trong làn nước xanh mát của bể bơi bốn mùa mái kính dài 50m. Bên cạnh đó là phòng gym hiện đại, khu spa cao cấp, kidzone cho trẻ nhỏ vui chơi an toàn, sảnh đón và khối shop cao đến 7m… Tất cả được bố trí khéo léo, kết nối trực tiếp với tuyến phố thương mại, chợ đêm sầm uất lân cận, tạo nên hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí khép kín. Không gian tầng mái là "đặc quyền" dành cho chủ nhân yêu trải nghiệm, nơi skybar và nhà hàng trên cao mở ra tầm nhìn ngắm trọn vịnh Hạ Long, mang đến cảm giác giao hòa cùng thiên nhiên kỳ vĩ.

Không gian căn mẫu 2 phòng ngủ Sun Centro Town. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi đó, không gian riêng tư của mỗi căn hộ với ban công rộng và cửa kính lớn giúp cư dân có thể đón trọn làn gió biển, nhâm nhi ly cocktail trong ánh hoàng hôn, để tâm hồn lắng lại giữa khoảng trời riêng bình yên.

Không dừng ở đó, Sun Centro Town còn nằm giữa mạng lưới giao thông liên vùng đang được mở rộng mạnh mẽ. Tuyến đường bao biển Kỳ Quan ngay dưới chân dự án kết nối nhanh tới cầu Bãi Cháy, Sun World Ha Long, bãi biển, bến du thuyền và các khu phố thương mại… giúp cư dân "chạm" tới hệ sinh thái du lịch – giải trí chỉ trong vài phút di chuyển.

"Sở hữu một căn hộ ven biển chỉ cách Hà Nội 1,5 giờ lái xe không còn là giấc mơ xa xỉ. Đó là cách người dân thành thị định nghĩa lại hai chữ "tận hưởng". Và Sun Centro Town biến giấc mơ ấy thành hiện thực", đại diện Sun Property chia sẻ.

Ban công căn hộ Sun Centro Town mở ra tầm nhìn "tuyệt đối điện ảnh" hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property.

Hiện quỹ sản phẩm tại dự án đang ngày càng ít. Tòa tháp C3 vừa ra mắt, với suất đầu tư hợp lý là cơ hội cuối để nhà đầu tư đón đầu tiềm năng tăng trưởng của BĐS Bãi Cháy.