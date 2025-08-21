Hẹn hò kiểu tỷ phú: Kylie Jenner bay 12 tiếng để gặp Timothée Chalamet chỉ vì quá nhớ bạn trai!

Vào ngày 19/8, 1 quán cafe ở Budapest, Hungary bất ngờ đăng ảnh của Kylie Jenner - Timothée Chalamet hẹn hò tại đây. Cặp đôi nổi tiếng lên đồ đơn giản, vui vẻ tận hưởng buổi hẹn hò, còn vui vẻ chụp ảnh chung với người trong quán.

"Chúng tôi bối rối đến mức không tập trung nổi, các bạn có thể thấy điều đó trên mặt chúng tôi. Họ rất tử tế và tốt bụng. Cảm ơn Kylie và Timothée đã ghé thăm" - tài khoản quán cafe này viết. Ngay lập tức, bức ảnh đã làm dậy sóng mạng xã hội bởi đã lâu lắm rồi, công chúng mới lại được thấy cô út nhà Kardashian - Jenner và tài tử Call Me By Your Name ở bên nhau.

Nang tỷ phú Kylie Jenner bay sang Budapest, Hungary để gặp mặt Timothée Chalamet

Bức ảnh này cũng khéo léo đập tan tin đồn cặp đôi này đường ai nấy đi. Trong thời gian qua, cặp đôi nổi tiếng này không xuất hiện bên nhau. Kylie Jenner tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 28 mà thiếu vắng bạn trai, còn đăng 2 bài hát thất tình đau khổ. Trong ngày đặc biệt đó, Timothée Chalamet lại chỉ đăng ảnh trận đấu quyền anh, hoàn toàn không đả động đến sinh nhật bạn gái. Từ đó, dân tình không ngớt đồn đoán cặp đôi này đã chia tay sau 2 năm yêu.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ cặp đôi chỉ đang yêu xa do Timothée Chalamet bận rộn đóng phim Dune 2 ở Budapest, Hungary. Mặc dù Kylie Jenner có máy bay riêng nhưng chuyến bay kéo dài đến 12 tiếng, mà cô lại có rất nhiều công việc ở Los Angeles, Mỹ. Chính vì vậy, lần cuối họ gặp nhau được cho là tự tận đầu tháng 7 ở miền nam nước Pháp. Bất chấp yêu xa, Kylie và Timothée vẫn cực kỳ tình cảm, ngày nào cũng gọi điện cho nhau.

Việc Kylie đón sinh nhật 1 mình làm dấy lên tin đồn cặp đôi này chia tay

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 2 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.

Fan đang rất mong chờ cặp đôi này sẽ kết hôn

Nguồn: US Magazine