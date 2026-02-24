Hết tháng sau, dự án giao thông gần 9.300 tỷ đồng, kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình phải hoàn thành một nhiệm vụ

15 mũi thi công được bố trí tại dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng và dự án đường Tân Phúc - Võng Phan.

Theo báo cáo của nhà thầu, dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng đang được bố trí 15 mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện đạt 88,62%, giá trị thi công 8,47%, giải ngân đạt 6,8% kế hoạch vốn năm 2025.

Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đang được bố trí 6 mũi thi công trên các đoạn tuyến. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 99,66%; giá trị thi công đạt 81,26%; lũy kế giải ngân đạt khoảng 90,9%.

Với tiến độ trên, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Ngọc nhấn mạnh, đây là những dự án giao thông trọng điểm, có vai trò tạo động lực và mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Do đó, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cùng đoàn nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (Ảnh: CTTĐT tỉnh Hưng Yên)

Riêng dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, ông Ngọc đề nghị các sở, ngành, đơn vị nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng còn lại.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các đơn vị phấn đấu hết tháng 3 phải bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, bảo đảm chất lượng nền đường và tiến độ chung của các dự án. Các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng mục tiêu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện công tác tái định cư; các xã quyết liệt tuyên truyền, vận động Nhân dân đã nhận tiền đền bù sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai trên thực địa. Ông Ngọc khẳng định, tỉnh Hưng Yên bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện dự án theo tiến độ.

Dự án gần 9.300 tỷ đồng, kết nối giao thông vùng Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng được HĐND tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 6/7/2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 523/NQHĐND ngày 11/12/2024.

Theo Nghị quyết 368/NQ-HĐND, đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư 9.275 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2027. Tuyến đường này có chiều dài 55,68km, đi qua 13 xã của tỉnh Hưng Yên.

Việc xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung theo quy hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, việc xây dựng nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân và khai thác được quỹ đất dọc hai bên tuyến, phát triển và hình thành các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ du lịch ..., giúp thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Dự án được xây dựng cũng nhằm hình thành tuyến đường liên kết vùng kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương; kết nối giao thông vùng; kết nối giao thông vùng Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình.

Theo chủ trương đầu tư, trên tuyến dự kiến có 2 cầu Liên Nghĩa, Nghi Xuyên vượt qua kênh thủy lợi phù hợp với quy mô qua sông, kênh thủy lợi. Dự án này là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX.

Dự án đã được khởi công vào ngày 19/8/2025, trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là một trong ba dự án được khởi công tại tỉnh Hưng Yên trong dịp này.