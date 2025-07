Hiểm họa đường cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 9-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 106/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở người khối lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về thời gian làm việc của người lái xe.

LÂM NGUYÊN