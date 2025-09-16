Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Nằm ngay tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM, T&T City Millennia không chỉ là một dự án bất động sản, mà là biểu tượng cho một phong cách sống đẳng cấp, nơi sự kết nối hoàn hảo gặp gỡ thiên nhiên xanh mát. Vị trí chiến lược tại Cần Giuộc, Tây Ninh (Long An cũ), giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố và các khu vực trọng điểm chỉ trong vài phút. Hàng loạt công trình hạ tầng tỷ đô như cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM đang hiện hữu, biến nơi đây thành "tâm điểm vàng" đầy tiềm năng, mở ra cơ hội sinh lời vượt trội cho mọi nhà đầu tư.

Với định hướng trở thành một "thành phố thu nhỏ" đầy sức sống, T&T City Millennia sở hữu thế đất "cận thị, cận giang, cận lộ" hiếm có. Dự án dành gần 20% diện tích cho mảng xanh và mặt nước, kiến tạo một không gian sống thanh khiết, biệt lập với 7km bờ sông ôm trọn.

Được phát triển bởi T&T Group, một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, cùng sự hợp tác của các đối tác quốc tế như Anabuki (Nhật Bản) và Belt Collins (Mỹ), T&T City Millennia mang đến những sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng để ở hoặc khai thác kinh doanh ngay lập tức. Đây không chỉ là một tổ ấm lý tưởng cho những cư dân tinh hoa mà còn là lời giải cho bài toán đầu tư bền vững, đón đầu xu thế phát triển mạnh mẽ của khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Gói tài chính hấp dẫn giúp sở hữu ngôi nhà trong mơ

Với mong muốn giúp khách hàng sở hữu ngôi nhà mơ ước tại dự án, hiện thực hóa mong muốn an cư lạc nghiệp, SHB cung cấp gói vay quy mô 1.800 tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,69%/năm, dành cho khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của dự án T&T Millennia City nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group.

Cụ thể, khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua, với điều kiện không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm với lãi suất ưu đãi theo các gói cố định từ 12 đến 60 tháng.

Đặc biệt, với thời hạn vay lên tới 35 năm, ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng đầu cùng lịch trả nợ linh hoạt theo dòng tiền (trả gốc và/hoặc lãi hàng tháng, hàng quý hoặc tối đa 6 tháng/lần), khách hàng sẽ giảm đáng kể áp lực tài chính và an tâm tận hưởng cuộc sống trong chính ngôi nhà của mình.

Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt trong việc lựa chọn tài sản thế chấp phù hợp như: Chính căn nhà mua bằng vốn vay/ bất động sản đang sở hữu, ô tô, hoặc giấy tờ có giá/ tiền gửi tiết kiệm.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được tặng kèm thẻ tín dụng/hạn mức thấu chi với hạn mức tối đa 200 triệu để phục vụ các chi tiêu trong đời sống. Có sẵn trong tay công cụ tài chính linh hoạt này, khách hàng có thể chi trả cho các chi phí nội thất, mua sắm đồ dùng và hoàn thiện tổ ấm mới.

Gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn của SHB dành cho khách hàng vay mua nhà dự án T&T Group

Đại diện SHB chia sẻ, với gói vay mua nhà ưu đãi dành riêng cho dự án T&T Millennia City nói riêng và các dự án của T&T Group nói chung, SHB đã cải tiến về quy trình xử lý để hỗ trợ tối đa khách hàng về thủ tục, hồ sơ vay vốn; rút ngắn thời gian thẩm định, thời gian xét duyệt, giải ngân...

"Chúng tôi hiểu rằng, mua một ngôi nhà là quyết định lớn nhất đời người, đi kèm với không ít áp lực tài chính. Vì vậy, gói tín dụng được thiết kế riêng cho những khách hàng với mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Lãi suất ưu đãi và phương thức trả nợ linh hoạt sẽ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng, để mỗi tháng các bạn không chỉ trả nợ ngân hàng, mà còn đang từng bước xây dựng tổ ấm cho tương lai", đại diện SHB cho biết.

Song song với lãi suất ưu đãi, đội ngũ cán bộ SHB chuyên nghiệp, am hiểu và vững vàng về chuyên môn luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi xử lý hồ sơ và giải ngân nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời để sở hữu những căn hộ và ngôi nhà như ý. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, SHB còn cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn khác kèm theo, đồng hành với khách hàng suốt quá trình mua nhà.

Qua gần 32 năm đồng hành cùng khách hàng và đất nước, SHB luôn chủ động thực hiện, bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước, tích cực đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến người dân và xã hội. Trong đó, Ngân hàng nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp đa dạng, dịch vụ tài chính tối ưu, không ngừng nâng cao chất lượng, thiết kế các sản phẩm tín dụng, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng và thị trường.

SHB luôn đồng hành với khách hàng suốt quá trình mua nhà

Đầu năm 2025, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ tháng 3/2025, SHB đã triển khai gói tín dụng ưu đãi mua nhà với hạn mức tới 16.000 tỷ đồng, dành riêng cho nhóm KH trẻ dưới 35 tuổi để hỗ trợ người trẻ sớm có cơ hội chạm tay vào giấc mơ "an cư lạc nghiệp".

Tính đến thời điểm hiện tại, SHB đã giải ngân hơn 9.000 tỷ đồng, hơn 2.000 hồ sơ vay mua nhà được phê duyệt. Dư nợ cho vay mua nhà dành cho nhóm khách hàng trẻ trong 06 tháng đầu năm 2025 đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu an cư của thế hệ trẻ đang ngày càng rõ nét, đồng thời khẳng định chính sách tín dụng ưu đãi của SHB đang đi đúng hướng, sát với nhu cầu thực tế.

Ngân hàng đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập https://www.shb.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 6688 (24/7) để được hỗ trợ.