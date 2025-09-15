Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không

Đơn vị thi công đã bố trí hai cầu tạm bằng thép ở hai mố cầu phía bờ Bình Thạnh và Thủ Đức (cũ) để xe máy lưu thông qua khi thực hiện kích nâng. Cầu tạm được thiết kế chia làm hai phần, liên kết bằng bản lề; một đầu cố định tại mố cầu, đầu còn lại gác lên nhịp cầu đang nâng. Khi nhịp cầu chính dần đạt cao độ 1,07m, cầu tạm hoạt động như một khớp nối linh hoạt, giúp xe máy vượt qua điểm chênh cao an toàn và êm thuận.