Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không

15-09-2025 - 07:52 AM | Bất động sản

Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, nhịp cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh cũ) đã được nâng tách khỏi mố khoảng hơn 30cm. Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành sớm để sớm hoàn trả mặt bằng, phục vụ phương tiện lưu thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 1.

Sáng 13/9, ghi nhận tại công trường thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 (nối quận Bình Thạnh với TP.Thủ Đức cũ), hàng chục kỹ sư, công nhân đang tất bật làm việc nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 2.

Cầu Bình Triệu 1 đang được nâng tĩnh không bằng công nghệ kích thủy lực đồng bộ.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 3.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 bằng công nghệ kích thủy lực được xem là giải pháp hiện đại, lần đầu tiên áp dụng tại thành phố, thay thế cho phương án truyền thống phải phá dỡ hoặc xây mới. Trong ảnh: Công nhân đang thêm tấm kê vào trụ cầu khi kích nâng.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 4.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 5.

Đơn vị thi công cho biết, để thực hiện, 106 kích thủy lực được đặt dưới dầm và trụ. Cầu được chia thành bốn liên, nâng dần từng nhịp. Mỗi lượt nâng/ngày chỉ khoảng 4 cm, sau đó chèn tấm kê lần lượt ở các vị trí để cố định, đảm bảo an toàn và ổn định kết cấu.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 6.

Một trụ cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ) đang được kích nâng.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 7.

Những khay thép dày xếp chồng này là bệ kê cho kích thủy lực.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 8.

Theo các chuyên gia, mấu chốt của công nghệ nâng cầu bằng kích thủy lực nằm ở hệ thống điều khiển. Hơn 100 kích phải vận hành đồng thời, chỉ cần lệch vài milimet cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu nhịp cầu. Toàn bộ quá trình được giám sát chặt chẽ để bảo đảm cầu được nâng đều, không cong vênh hay biến dạng mặt đường. Trong ảnh: Đội ngũ kỹ sư kiểm tra thông số áp suất trên bộ điều khiển kích thủy lực.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 9.

Công nhân chuẩn bị những tấm kê cho kích thủy lực.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 10.

Khi đạt đến cao độ thiết kế, kết cấu cầu sẽ được cố định bằng trụ và gối mới, từ đó bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 11.

Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên hơn 30 cm so với hai mố cầu. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng toàn bộ kết cấu 1,07 m và đạt tĩnh không thông thuyền 7 m theo quy hoạch. Ảnh: Chụp tại đầu cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ).

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 12.

Công nhân tất bật thi công vào sáng 13/9.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 13.

Nhịp cầu Bình Triệu 1 (phía bờ TP. Thủ Đức cũ) cũng đã được nâng lên khoảng 30cm so với mố cầu.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 14.

Theo nhà thầu thi công, khâu khảo sát và thiết kế dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 do kỹ sư Việt Nam phụ trách. Đây là khâu rất quan trọng của dự án.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 15.

Theo đánh giá của các chuyên gia cầu đường, việc nâng tĩnh không cầu với chiều dài và khối lượng khổng lồ như cầu Bình Triệu 1 hầu như chưa từng có tiền lệ.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 16.

Trong quá trình kích nâng, xe máy vẫn được phép đi qua cầu Bình Triệu 1, còn ô tô được phân luồng sang cầu Bình Triệu 2.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 17.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 18.

Đơn vị thi công đã bố trí hai cầu tạm bằng thép ở hai mố cầu phía bờ Bình Thạnh và Thủ Đức (cũ) để xe máy lưu thông qua khi thực hiện kích nâng. Cầu tạm được thiết kế chia làm hai phần, liên kết bằng bản lề; một đầu cố định tại mố cầu, đầu còn lại gác lên nhịp cầu đang nâng. Khi nhịp cầu chính dần đạt cao độ 1,07m, cầu tạm hoạt động như một khớp nối linh hoạt, giúp xe máy vượt qua điểm chênh cao an toàn và êm thuận.

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không- Ảnh 19.

Trong giai đoạn thi công nên việc lưu thông của các phương tiện qua cầu vào giờ cao điểm thường xuyên ùn ứ.

Cùng với cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 cũng đang được nâng tĩnh không, dự kiến cùng hoàn thành vào cuối năm nay. Theo chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 là gần 133 tỷ đồng và dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là gần 111 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, hai cầu này giúp đáp ứng đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m, tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và kết nối vùng.

"Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục họp bàn, rà soát các phương án để giảm ùn tắc. Đồng thời, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng tĩnh không, thi công xuyên ngày đêm nhằm rút ngắn thời gian và sớm hoàn trả mặt bằng cho xe cộ qua lại"- đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM, chủ đầu tư dự án) cho biết.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

