Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công

Hiện nay chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ dự án theo hai giai đoạn nhằm vừa thi công vừa đảm bảo việc đi lại của người dân. Ở giai đoạn đầu, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cống thoát nước. Sau đó sẽ tiến hành thảm nhựa, cho các phương tiện lưu thông và chuyển qua thi công trên tuyến chính.