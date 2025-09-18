Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công

18-09-2025 - 14:03 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TPHCM) đang bước vào giai đoạn nước rút sau gần 7 tháng thi công. Hạng mục thoát nước chuẩn bị hoàn thiện, toàn bộ công trình dự kiến về đích vào tháng 11 năm nay.

photo-1758157083045

Nhiều năm qua, tuyến đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh cũ nay là phường Bình Thạnh, TPHCM) luôn rơi vào tình trạng quá tải, thường xuyên ùn ứ giao thông, một số tuyến hẻm bị ngập nặng sau mưa lớn. Đặc biệt, đoạn từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh chỉ rộng 5-6 m, được xem là “nút thắt cổ chai” ở khu vực.

photo-1758157103619

Cuối tháng 2/2025, UBND quận Bình Thạnh (cũ) đã khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đoạn đường dài 600 m trên. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn gần 982 tỷ đồng. Riêng phần xây lắp khoảng 49 tỷ đồng, phần còn lại dành cho di dời hạ tầng kỹ thuật và các chi phí quản lý, tư vấn.

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công- Ảnh 3.

Hiện nay chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ dự án theo hai giai đoạn nhằm vừa thi công vừa đảm bảo việc đi lại của người dân. Ở giai đoạn đầu, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cống thoát nước. Sau đó sẽ tiến hành thảm nhựa, cho các phương tiện lưu thông và chuyển qua thi công trên tuyến chính.

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công- Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, sau gần 7 tháng thi công, hiện nay hệ thống cống thoát nước hai bên đoạn đường này đang dần được hoàn thiện.

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công- Ảnh 5.

Theo thiết kế, đoạn đường sẽ được mở rộng lên 23 m với 4 làn xe, kèm theo hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh được xây dựng đồng bộ. Sau khi hoàn thành, mặt đường sẽ rộng gấp 4 lần hiện trạng, giúp giải tỏa điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm.

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công- Ảnh 6.

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải thu hồi hơn 14.000m2 đất với 166 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 11 hộ giải tỏa trắng, 155 hộ bị thu hồi một phần diện tích. Trong ảnh: Các hộ dân đang sửa chữa nhà cửa sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án.

photo-1758157200851

Sinh sống hơn 31 năm trên đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TPHCM), ông Phan Văn Tân (47 tuổi, chủ cửa hàng sửa chữa máy lạnh) cho biết khi dự án nâng cấp mở rộng khởi công, ông rất kỳ vọng tình trạng ùn ứ sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, sau gần nửa năm thi công, nhiều đoạn đường đang ngổn ngang, vỉa hè và mặt đường nhếch nhác mỗi khi mưa khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng. “Tôi mong công trình sớm đẩy nhanh tiến độ để người dân ổn định buôn bán, sinh sống”, ông Tân nói.

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công- Ảnh 8.

Hệ thống lưới điện trên đoạn đường này đang chờ được di dời.

Hiện trạng dự án 'tháo nút cổ chai' đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công- Ảnh 9.

Một số đoạn đã lắp xong hệ thống cống thoát nước và chờ thảm nhựa để hoàn thiện. Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Thạnh, Sở Xây dựng TPHCM (chủ đầu tư), công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm nay.

photo-1758157258796

Đường Chu Văn An dài gần 2 km, là tuyến huyết mạch của khu vực, kết nối nhiều trục lớn ở nội đô TPHCM như Đinh Bộ Lĩnh, Phan Văn Trị, Phan Chu Trinh. Việc mở rộng đoạn “thắt cổ chai” trên được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh kẹt xe triền miên, giải quyết tình trạng ngập úng và góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

  

 

 

 

 

 

Theo Bích Liên - Hữu Huy

Tiền phong

