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Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau dự án cống hộp chống ngập

| | Bất động sản

Sau quá trình thi công cống hộp thuộc dự án chống ngập, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) xuất hiện các vệt vá kéo dài. Độ chênh giữa mặt đường cũ và mới khiến phương tiện rung xóc khi lưu thông.

VIDEO: Cận cảnh mặt đường Võ Chí Công sau công trình chống ngập.

Tuyến Võ Chí Công dài hơn 4 km, là cửa ngõ kết nối trung tâm Hà Nội với cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài. Sau nhiều tháng thi công hệ thống cống hộp chống ngập, các rào chắn đã được tháo dỡ, giao thông trở lại bình thường.

Ghi nhận của báo Tiền Phong sáng 20/7 cho thấy, dù Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn trả đồng bộ mặt đường và xử lý các vị trí lún võng, nứt nẻ, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công vẫn trong tình trạng chắp vá, lồi lõm. Các dải nhựa hoàn trả kéo dài, mối nối giữa mặt đường cũ và mới tạo thành gờ nổi, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc khi lưu thông qua khu vực.

Một số vị trí còn xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, mặt đường gợn sóng hoặc bong tróc lớp nhựa bề mặt. Sau các trận mưa, nước đọng tại những điểm trũng càng làm lộ rõ sự thiếu bằng phẳng của mặt đường.

Trong giờ cao điểm, nhiều người đi xe máy giảm tốc khi qua các đoạn gồ ghề. Một số ôtô rung lắc rõ khi đi qua những vị trí vá nối kéo dài.

Theo quan sát, phần lớn các điểm bất cập tập trung trên khu vực từng đào mở để thi công cống hộp ngầm. Màu sắc giữa lớp nhựa mới và cũ cũng tạo thành những dải vá rõ nét trên toàn tuyến.

Dự án cống hộp được triển khai nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn và các khu dân cư lân cận, nơi nhiều năm thường xuyên xảy ra úng ngập sau mưa lớn.

Cùng với Võ Chí Công, các hạng mục chống ngập trên đường Bưởi cũng đang dần hoàn thiện. Khi hệ thống thoát nước mới đi vào vận hành, chất lượng hoàn trả mặt đường sẽ là yếu tố được người dân quan tâm bên cạnh hiệu quả chống ngập.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

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