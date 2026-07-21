Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau dự án cống hộp chống ngập

Ghi nhận của báo Tiền Phong sáng 20/7 cho thấy, dù Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn trả đồng bộ mặt đường và xử lý các vị trí lún võng, nứt nẻ, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công vẫn trong tình trạng chắp vá, lồi lõm. Các dải nhựa hoàn trả kéo dài, mối nối giữa mặt đường cũ và mới tạo thành gờ nổi, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc khi lưu thông qua khu vực.