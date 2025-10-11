Hiện trường thương tâm vụ cháy khiến cả nhà 5 người tử vong tại Hà Nội

Hồi 05 giờ 36 phút, ngày 11/10/2025, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 04 xe chữa cháy cùng hơn 30 CBCS nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc cùng đồng chí Đại tá Phạm Trung Hiếu Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố và Chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 04 tầng, 01 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2 .

Cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy

Hiện trường khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo CBCS sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng hơn 5h00’ cùng ngày, đã phát hiện vụ cháy và hô hoán, báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 06 giờ 00 phút đám cháy được không chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 06h15’ đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 05 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952; H.T.H sinh năm 1956; N.H.M sinh năm 1982; Đ.T.S sinh năm 1988; N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.



