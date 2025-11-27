Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương

27-11-2025 - 20:01 PM | Xã hội

Sáu ô tô va chạm liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua tỉnh Tây Ninh khiến giao thông ùn ứ

Chiều 27-11, Đội CSGT đường bộ số 7 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương khiến 6 ô tô bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, ô tô 16 chỗ mang biển số 67A – 003.. chạy trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương theo hướng TP HCM đi miền Tây.

Khi lưu thông đến đoạn thuộc địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh thì tài xế phát hiện phía trước có nhiều phương tiện nên giảm tốc độ.

Thấy xe phía trước giảm tốc độ, các xe chạy phía sau do không kịp xử lý nên đã va chạm mạnh vào đuôi các xe phía trước. Hậu quả, 6 chiếc ô tô bị hư hỏng phần đuôi và đầu.

Vụ tai nạn xảy ra trên làn sát dải phân cách nên các phương tiện từ TPHCM đi miền Tây bị ùn ứ kéo dài, phải di chuyển vào làn khẩn cấp để lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương- Ảnh 3.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 đã có mặt để phối hợp cơ quan chức năng điều tiết giao thông, khẩn trương giải tỏa hiện trường; đồng thời hướng dẫn cho các xe di chuyển ra Quốc lộ 1 để giảm bớt ùn tắc.


Theo Hải Đường

Người lao động

