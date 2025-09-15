Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện tượng bất thường xảy ra ở số nhà 4 tại phố Phạm Ngũ Lão

15-09-2025 - 15:54 PM | Kinh tế số

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V nhanh chóng xử lý sự cố diễn ra tại phố Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng.

Hiện tượng bất thường xảy ra ở số nhà 4 tại phố Phạm Ngũ Lão- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, từ cuối tháng 7 năm 2025, nhiều người dân và cán bộ làm việc tại khu vực Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã phải đối mặt với tình trạng xe máy không thể khởi động. Sự cố này gây ra không ít bất tiện và lo lắng, khi các phương tiện chỉ có thể hoạt động bình thường trở lại sau khi được di chuyển ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng khoảng 50 mét.

Ngay sau khi biết tin, ngày 20/8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V thuộc Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã khẩn trương cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra.

Qua quá trình đo kiểm và phân tích tín hiệu, đoàn công tác xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường này là bộ thiết bị báo rung không dây TRND16 gồm 16 thẻ, được sử dụng để thông báo nhận đồ uống tại Quán Mr Good Tea (số 4, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng).

Thiết bị này bị lỗi kỹ thuật, phát tín hiệu liên tục, gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433,05 - 434,79 MHz. Đây là dải tần được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện tượng bất thường xảy ra ở số nhà 4 tại phố Phạm Ngũ Lão- Ảnh 2.

Màn hình thu đo tín hiệu và bộ thẻ báo rung gây nhiễu tại vụ việc

Ngay sau khi xử lý nguồn nhiễu, các thiết bị khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

Trước đó, trong năm 2024, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã xử lý hai vụ việc tương tự tại địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể:

- Vụ thứ nhất xảy ra tại Nhà hàng Nhật Vạn 1 (số 303, đường Nguyễn Văn Linh), do thiết bị điều khiển cửa cuốn bị lỗi gây nhiễu sóng, ảnh hưởng đến hoạt động của khóa thông minh ô tô, xe máy.

- Vụ nhiễu thứ hai xảy ra tại khu vực Lô LK1, Chung cư Hoàng Huy, phường An Hải (xã An Đồng cũ), do thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu hoàn toàn đối với các thiết bị khóa thông minh.

Các thiết bị gây nhiễu trong những vụ việc nêu trên đều không có dấu (tem) hợp quy, không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi được xử lý, hoạt động của các phương tiện tại các khu vực bị ảnh hưởng đã trở lại bình thường, không còn hiện tượng nhiễu.

Hiện tượng bất thường xảy ra ở số nhà 4 tại phố Phạm Ngũ Lão- Ảnh 3.

Thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu tại vụ việc thứ hai, trong năm 2024

Để đảm bảo an toàn tần số và tránh các sự cố tương tự, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân và tổ chức chỉ nên mua và sử dụng các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và có gắn dấu (tem) hợp quy theo quy định hiện hành.

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ nhiễu smart key, người dân phản ánh qua một trong các cách thức sau: Gọi điện, nhắn tin đến số hotline 0862.92.92.92; Thông báo đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tại các tỉnh/thành phố.

MT

Nhịp sống thị trường

