Hiện tượng kim tiền nở hoa

Kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được nhiều gia đình yêu thích vì vừa dễ chăm sóc vừa mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự sung túc. Đặc biệt, kim tiền nở hoa còn được xem là dấu hiệu hiếm gặp, báo hiệu vận khí tốt, công việc hanh thông hoặc gia đình sắp đón tin vui. Chính vì vậy, khi thấy cây kim tiền ra hoa, nhiều người thường rất hào hứng nhưng cũng băn khoăn không biết nên chăm sóc thế nào để cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích mà bạn nên lưu ý khi thấy kim tiền nở hoa.

Không nên vội ngắt hoa kim tiền

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất chính là không nên vội cắt bỏ hoa ngay khi cây vừa nở. Trong quan niệm phong thủy, kim tiền ra hoa tượng trưng cho tài lộc sinh sôi, may mắn đang đến nên nhiều người thích để hoa nở tự nhiên như một dấu hiệu tốt lành trong nhà. Bên cạnh yếu tố phong thủy, việc giữ hoa trên cây còn giúp kim tiền hoàn thành chu kỳ phát triển bình thường. Nếu cây đang khỏe mạnh, lá xanh tốt thì việc để hoa nở tự nhiên thường không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ khi hoa bắt đầu héo úa hoặc cây có dấu hiệu suy yếu thì mới nên cắt bỏ phần cuống hoa để cây tập trung nuôi lá và mầm mới.

Hạn chế tưới quá nhiều nước

Khi thấy cây ra hoa, nhiều người nghĩ rằng cần tăng lượng nước để cây “có sức” nuôi hoa. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm khá phổ biến. Kim tiền vốn là loại cây không ưa úng nước, bộ rễ dễ bị thối nếu đất quá ẩm trong thời gian dài. Khi cây nở hoa, bạn vẫn nên duy trì chế độ tưới vừa phải, chỉ tưới khi thấy bề mặt đất bắt đầu khô. Nếu trồng trong nhà hoặc nơi ít nắng thì càng phải chú ý giảm lượng nước. Ngoài ra, chậu cây cần có lỗ thoát nước tốt để tránh tình trạng đọng nước dưới đáy chậu khiến cây bị úng rễ.

Đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ và thông thoáng

Kim tiền có thể sống trong môi trường trong nhà nhưng khi ra hoa, cây thường cần điều kiện ánh sáng phù hợp hơn để duy trì trạng thái khỏe mạnh. Tốt nhất nên đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, gần cửa sổ hoặc ban công thoáng mát, tránh ánh nắng gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Không gian thông thoáng cũng giúp hạn chế nấm bệnh và giúp hoa giữ được lâu hơn. Nếu đặt cây ở góc quá bí hoặc ẩm thấp, cây dễ vàng lá, mềm thân và nhanh xuống sức sau khi nở hoa.

Có thể bổ sung dinh dưỡng nhưng không nên lạm dụng

Kim tiền ra hoa cho thấy cây đang phát triển khá tốt, tuy nhiên lúc này cây cũng cần thêm dinh dưỡng để duy trì sức sống. Bạn có thể bổ sung phân hữu cơ, phân tan chậm hoặc một lượng nhỏ phân giàu kali để hỗ trợ cây. Dù vậy, không nên bón quá nhiều phân trong thời gian ngắn vì có thể làm cây bị “sốc”, cháy rễ hoặc vàng lá. Với kim tiền, việc chăm nhẹ nhàng, ổn định thường hiệu quả hơn là cố thúc cây phát triển quá nhanh.

Không nên thay chậu ngay lúc cây đang nở hoa

Nhiều người khi thấy kim tiền phát triển tốt thường muốn thay chậu lớn hơn hoặc đổi vị trí đẹp hơn trong nhà. Tuy nhiên, thời điểm cây đang ra hoa lại không thích hợp để thay đất hay động vào bộ rễ quá nhiều. Việc thay chậu lúc này có thể khiến cây bị sốc môi trường, làm hoa nhanh tàn hoặc cây suy yếu. Nếu muốn đổi chậu, tốt nhất nên chờ đến khi hoa tàn hoàn toàn và cây trở lại trạng thái ổn định rồi mới thực hiện.

Giữ môi trường sạch sẽ quanh chậu cây

Khi kim tiền nở hoa, bạn cũng nên chú ý vệ sinh khu vực quanh chậu để cây phát triển khỏe hơn. Lá vàng, cành héo hoặc nước đọng dưới khay chậu nên được xử lý sớm để tránh nấm mốc và côn trùng phát sinh. Ngoài ra, có thể dùng khăn mềm lau nhẹ phần lá để cây sạch bụi, giúp lá bóng đẹp và quang hợp tốt hơn. Một chậu kim tiền xanh mướt, nở hoa đẹp mắt cũng sẽ giúp không gian sống thêm sinh động và tạo cảm giác thư thái hơn.