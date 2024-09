Hiện tượng thời tiết nhiều năm mới xảy ra gây mưa lớn tác động ra sao tới doanh nghiệp?

Giai đoạn tháng 5 và tháng 6 là thời điểm chuyển mùa và bắt đầu mùa mưa ở miền Bắc. Nhiều nhận định cho rằng khả năng từ tháng 6, El Nino đã suy yếu và chuyển dần sang pha La Nina. Trái ngược với El Nino gây ra nắng nóng và khô hạn, trạng thái La Nina lại gây mưa nhiều.

Trong báo cáo ngành điện mới cập nhật, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng hình thái La Nina sẽ hoạt động mạnh từ tháng 8 tới tháng 12/2024, với tỷ lệ 66%-74% và có khả năng kéo dài tới tháng 4 năm sau (tỷ lệ 44%). Lượng mưa trong từ tháng 6 đến tháng 8/2024 có mức cao hơn 15% đến 30% so với trung bình nhiều năm.

Đội ngũ phân tích VPBankS cho rằng điều này hỗ trợ các nhà máy thủy điện có thể hoạt động tích cực hơn so với 2023. Điển hình, trong tháng 7, sản lượng thủy điện đã tăng lên 12,3 tỷ kwh, vượt điện Than lên vị trí số 1 và chiếm tới 44,3% tổng sản lượng nguồn . Sản lượng thủy điện năm 2024 kỳ vọng có thể đạt hơn 84 tỷ kwh, tăng 4% so với năm trước.

Nguồn: VPankS

Mặt khác, Bộ Công thương/EVN vừa thực hiện điều chỉnh phương án nhu cầu điện tăng thêm 1,25% so với kế hoạch đầu năm, đưa tổng nhu cầu điện lên 310,6 tỷ kwh tăng gần 11% so với năm ngoái. VPBankS đưa ra triển vọng lạc quan trong những tháng cuối năm đối với ngành điện với dự báo nhu cầu điện tiếp tục gia tăng. Theo VPBankS, nhu cầu điện dự báo tăng từ 10%-11% trong năm 2024 trước kỳ vọng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn (6%-6,5%).

Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng ngành điện còn được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu sơ cấp cơ bản tiếp tục ổn định ở nửa cuối năm cũng như việc hoàn thiện cơ chế giá điện cho dự án điện khí nhập khẩu LNG, giá điện cho NLTT.

Nguồn: VPankS

4 cổ phiếu điện kỳ vọng tăng trưởng

Dựa vào những phân tích trên, nhóm phân tích chỉ ra 4 cổ phiếu ngành điện tiềm năng, kỳ vọng tăng trưởng những tháng cuối năm 2024, bao gồm: PC1, QTP, REE và POW.

Với Tập đoàn PC1 (mã: PC1) , VPBanks đưa ra góc nhìn lạc quan về hoạt động xây lắp điện và sản xuất công nghiệp sẽ hồi phục tốt. Mảng bất động sản khu công nghiệp dự báo lạc quan các tháng cuối năm. CTCK này dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024 lần lượt tăng 27% và 75% so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích dự báo sản lượng điện của Nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP) có thể thực hiện từ 7.750-7.7800 kwh cho cả năm 2024. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt đạt 11.892 tỷ và 764 tỷ đồng, bằng 99% và 118% của năm 2023. Một số điểm nhấn đầu tư có thể kể tới sản lượng điện sản xuất đạt mức cao, chi phí sản xuất tiếp tục giảm và cổ tức tiền mặt hấp dẫn.

Đồng thời, VPbankS cũng kỳ vọng EL Nino kết thúc trong nửa đầu năm sẽ mang lại sản lượng thủy điện tốt hơn cho Cơ điện lạnh (mã: REE) trong nửa cuối năm, đặc biệt REE sở hữu nhiều nhà máy khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản có thể bù đắp suy giảm lĩnh vực thủy điện. Dự án Etown6 đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ bàn giao mặt bằng cho khách hàng thuê từ đầu quý 2/2024, diện tích văn phòng cho thuê tăng thêm gần 37.000 m2.

Cuối cùng, VPbankS nhận định động lực tăng trưởng trong năm 2024 của Tổng Công ty Điện lực dầu khí (mã: POW) là tổ máy S1 nhà máy Vũng Áng. Nhà máy này đã hoạt động trở lại và các nhà máy điện khí hoàn thành bảo dưỡng sẽ gia tăng sản lượng phát điện, nâng cao hiêu quả sản xuất kinh doanh.

Trong dài hạn, dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tiếp tục là động lực phát triển của công ty từ 2025-2026, dự kiến đóng góp thêm 1.500 MW (+36% công suất) và 9.200 triệu kwh (+45% sản lượng điện).