Hiểu đúng về cách tính thuế với người có thu nhập 100 triệu đồng/tháng





Thuế TNCN sắp sửa đổi: Giảm số bậc, số thuế phải nộp giảm

Theo Bộ Tài chính, Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã sửa đổi một trong những nội dung căn bản, cốt lõi của Luật là điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cụ thể, dự thảo Luật c ơ cấu lại "Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công" để đơn giản hóa biểu thuế và điều tiết thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc tương ứng với các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Trong 02 phương án đề xuất, đa số các ý kiến đều đồng tình theo Phương án 2 và Chính phủ đã trình Quốc hội theo phương án này, theo đó khoảng cách giữa các bậc thuế được giãn và tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng; bậc thuế suất thấp nhất vẫn giữ ở mức 5% và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 15 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 25 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Thu nhập 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất 35%

Theo quy định của Luật Thuế TNCN thì phần thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân nhận được (không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định) và sẽ được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (tổng 03 khoản là 10,5% trên số tiền lương hàng tháng), bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh (15,5 triệu đồng/người/tháng và 6,2 triệu đồng/người/tháng đối với mỗi người phụ thuộc (nếu có) và trừ đi các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định… số còn lại mới là thu nhập tính thuế để áp vào Biểu thuế từng phần.

Bộ Tài chính lấy ví dụ về trường hợp cá nhân có thu nhập 100 triệu đồng (không có người phụ thuộc) thì thu nhập tính thuế để áp vào Biểu thuế là 79,062 triệu đồng (100 triệu – 4.446 tr (BHYT, BHXH) – 0.992 tr (BHTN)) – 15.5 triệu (Giảm trừ bản thân). Nếu tính theo Biểu thuế tại dự thảo Luật thì số thuế phải nộp là 10 triệu x 5% + 20 triệu x 15% + 30 triệu x25% +19.062 triệu x 30% = 16.7186 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 16,72% trên tổng thu nhập của cá nhân).

Trong khi đó, nếu tính theo Nếu tính theo Biểu thuế hiện hành thì số thuế phải nộp là = 5 triệu *5% + 5 triệu *10% + 8 triệu *15% +14 triệu *20% +20 triệu *25% + 27.062 triệu *30% = 17.8686 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 17,87% trên tổng thu nhập của cá nhân).

Từ số liệu trên cho thấy, một người có thu nhập 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất 35%. Với cùng mức giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc thì với khung thuế suất tại dự thảo luật cho thấy mức độ điều tiết vào NSNN đã giảm hơn so với hiện hành.