Thủ tướng giao TP.HCM và Đà Nẵng phải hoàn thành những việc này ngay trong tháng 11

Theo đó, Công điện nêu rõ, ngày 1/11/2025 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để nghe các Bộ, cơ quan, các chuyên gia tư vấn quốc tế trình bày kinh nghiệm về điều hành, mô hình tổ chức của trung tâm tài chính quốc tế.

Xác định đây là việc mới, khó, nhiệm vụ quan trọng, cần phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, khả thi với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội. Đồng thời thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nỗ lực hết sức, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, có sản phẩm kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện ngay các Nghị định hướng dẫn, bảo đảm theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện của Việt Nam, báo cáo Chính phủ ban hành các Nghị định trước ngày 15/11/2025.

Trong đó rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét, cân nhắc các nội dung sau để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu phương án có 01 Ban Chỉ đạo thay mặt Chính phủ chỉ đạo phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, có các thành viên gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số thành viên Chính phủ khác có liên quan, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng; có 01 Cơ quan điều hành và có 02 chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng; 01 Cơ quan giám sát đưa ra các tiêu chuẩn, giám sát chung để tiết kiệm nguồn lực; có 01 Cơ quan giải quyết tranh chấp cho cả 02 địa điểm của Trung tâm (bao gồm cả tòa án chuyên biệt và trọng tài quốc tế).

Bên cạnh đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vận hành trên cơ sở số hóa, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh cao, công khai, minh bạch để thu hút được nguồn lực cho phát triển; không có rào cản với các trung tâm tài chính quốc tế khác, không có rào cản vật lý giữa các thành viên với nhau trong Trung tâm, bảo đảm sự kết nối, liên thông, đồng bộ, bổ trợ thúc đẩy lẫn nhau để cùng phát triển.

Hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế phải bảo đảm gắn kết giữa các thành viên của Trung tâm, nhất là các ngành, lĩnh vực về ngân hàng, tài chính và các cơ quan liên quan với nhau để góp phần phát triển trung tâm, đồng thời không giới hạn các hoạt động thương mại, đầu tư, dịch vụ trong trung tâm.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế cấp phép, đăng ký linh hoạt, hiệu quả, thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng nhất; cắt bỏ hoàn toàn các thủ tục hành chính không cần thiết; tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm và phải có công cụ kiểm tra, giám sát hiệu quả, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, hiệu quả.

Khung pháp lý của Trung tâm theo chuẩn mực quốc tế, bình đẳng, minh bạch, rõ ràng, phát huy tính tự chủ của từng địa điểm, tách bạch hoạt động trong nước, ngoài nước, trong và ngoài trung tâm nhưng vẫn có sự bổ sung, hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển hiệu quả. Có cơ chế chuyển giao công nghệ trong quá trình hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, tập trung vào chuyển giao công nghệ quản lý thông minh, hiện đại, phát huy yếu tố con người.

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút chuyên gia làm việc ở các Trung tâm tài chính quốc tế

Ngoài ra, Công điện cũng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất để thu hút chuyên gia làm việc ở Trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi theo thẩm quyền và tạo lập môi trường làm việc, sinh sống thuận lợi nhất có thể để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, lợi ích về y tế, bảo hiểm, giáo dục, văn hóa, thể thao, hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Lựa chọn các nhân sự chất lượng cao, chuyên nghiệp làm việc trong Trung tâm tài chính quốc tế, đan xen giữa chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế vào Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất để thu hút chuyên gia làm việc ở Trung tâm tài chính quốc tế. Khẩn trương đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính về nhân sự cụ thể trước ngày 20/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện cần thiết để phấn đấu cao nhất có thể đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11 năm 2025, công bố công khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút theo thẩm quyền của từng thành phố, tạo khí thế, tạo đà, tạo lực, kêu gọi các nhà đầu tư, phát huy sức mạnh của 02 thành phố với sức mạnh chung của cả đất nước.

Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh. Giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo và giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.