Sau Singapore, không nước nào ở châu Á làm được điều này tốt như Việt Nam, được Chủ tịch EuroCham nhận xét là 'bậc thầy'

Theo đó, trong bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Bruno Jaspert – Chủ tịch EuroCham – đã mang đến một góc nhìn thẳng thắn và đầy hứng khởi về hành trình hội nhập thương mại của Việt Nam. Ông mở đầu bằng câu chuyện về sự chuyển mình mạnh mẽ của thương mại toàn cầu: từ 98 hiệp định thương mại tự do (FTA) với kim ngạch 7,5 nghìn tỷ USD vào năm 2000, thế giới hiện nay đã có 328 FTA và tổng thương mại tăng gấp bốn lần.

Trong bức tranh đó, Việt Nam nổi lên như "bậc thầy của các FTA", với có 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và có hiệu.

"Sau Singapore, không nước nào ở châu Á làm tốt hơn. Điều này nhấn mạnh một ý nghĩa: Việt Nam tin vào thương mại tự do – tin rằng thương mại tự do sẽ mở khóa tiềm năng kinh tế", ông Bruno Jaspert mở đầu bài phát biểu.

Dẫn chứng bằng những biểu đồ về tăng trưởng thương mại, ông Jaspert nhận định dù thế giới trải qua hàng loạt các cú shock kinh tế như bong bóng dotcom năm 2000, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khủng hoảng đồng euro 2010 và gần đây là cú sốc kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, song, trong khi kinh tế thế giới ghi nhận sự tăng trưởng có dấu hiệu suy giảm thì kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng ổn định.

"Việt Nam mới chỉ bắt đầu hành trình tăng trưởng của mình và điều đó thật đặc biệt trong thế giới hiện nay", ông Bruno Jaspert nhận định.

Ông Bruno Jaspert – Chủ tịch EuroCham

Liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Chủ tịch EuroCham cho biết, chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực thi hành, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU đã ghi nhận tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, đạt 298 tỷ USD, chiếm gần 40% tổng kim ngạch thương mại tích lũy giữa hai bên (815 tỷ USD) trong hơn 30 năm hợp tác giao thương kể từ 1995.

"Điều này chứng tỏ rằng khi hai khối thương mại hợp tác, sự thịnh vượng sẽ đến với cả hai bên. Điều này không chỉ giúp châu Âu trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, mà Việt Nam có thể tự hào với vị thế là một đối tác thương mại lớn của thế giới", vị lãnh đạo EuroCham cho hay.

Không chỉ xuất khẩu, Chủ tịch EuroCham cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhập khẩu công nghệ và máy móc – tăng lần lượt 38% và 24% trong năm qua – như một chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang "nhập khẩu cả dấu chân công nghiệp", chứ không chỉ linh kiện để lắp ráp. Ông cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng về sự mở rộng nhanh chóng của năng lực công nghiệp và "dấu chân kinh tế" của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào "Kỷ nguyên Vươn Mình", ông Jaspert bày tỏ sự đồng tình và ngưỡng mộ trước tinh thần khát vọng của Việt Nam khi dám đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào 2050, tăng trưởng 8% và vươn lên top 15 kinh tế lớn nhất thế giới.

"Nếu có quốc gia nào dám tuyên bố như vậy, thì đó chính là Việt Nam. Và tôi tin rằng mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2040 cho thấy Việt Nam đang hướng đến một quốc gia tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh.

Theo ông Bruno Jaspert, Việt Nam đang làm rất tốt vai trò "điểm đến thay thế" cho những nhà đầu tư muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Dẫn kết quả khảo sát của EuroCham, ông Jaspert cho biết niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã trở lại mức trước Covid, với 78% doanh nghiệp khuyến nghị đầu tư và 88% dự định tiếp tục mở rộng.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch EuroCham nói rằng điều khiến ông tin tưởng và ở lại Việt Nam suốt nhiều năm chính là nhờ "sức bật, tinh thần kiên cường và khả năng vượt qua mọi nghịch cảnh của người Việt."

"Đó là yếu tố giúp Việt Nam có đủ sức mạnh để thực hiện khát vọng của mình", ông nói.